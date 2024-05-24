سيناتو أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/سيناتو-أمريكي-التهديدات-بالاستيلاء-على-الأصول-الروسية-تقلل-منشهية-تمويل-الديون-الخارجية-لواشنطن-1089188926.html
سيناتو أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن
سيناتو أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إن خطط الاستيلاء على الأصول الروسية تتسم بقصر النظر كون مثل هذه السياسة تقلل من "شهية" الدول... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T23:06+0000
2024-05-24T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال توماس ماسي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أنه من قصر النظر للغاية أن تقوم حكومتنا بتجميد أصول الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا. فهذا يرسل إشارة إلى العالم مفادها إذا اشتروا ديوننا، فقد نتخلف عن السداد في مرحلة ما".ووفقا له، فإن مثل هذه الأساليب "خطيرة للغاية لأنها ستزيد من الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة مقابل الحفاظ على ديونها الخارجية".وتابع قائلا، "أنا على ثقة من أن أقرب حلفائنا سيستمرون في الثقة بنا، لكن صناديق الثروة السيادية الأخرى ستحد من شهيتها لتمويل ديوننا".
https://sarabic.ae/20240524/سيناتور-أمريكي-إجراء-محادثات-بين-بايدن-وبوتين-يمكن-أن-تساعد-في-حل-النزاع-الأوكراني-1089188791.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا

سيناتو أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن

23:06 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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قال عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إن خطط الاستيلاء على الأصول الروسية تتسم بقصر النظر كون مثل هذه السياسة تقلل من "شهية" الدول الأخرى في تمويل الديون الخارجية للولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال توماس ماسي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أنه من قصر النظر للغاية أن تقوم حكومتنا بتجميد أصول الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا. فهذا يرسل إشارة إلى العالم مفادها إذا اشتروا ديوننا، فقد نتخلف عن السداد في مرحلة ما".
ووفقا له، فإن مثل هذه الأساليب "خطيرة للغاية لأنها ستزيد من الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة مقابل الحفاظ على ديونها الخارجية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
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سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني
22:01 GMT
وتابع قائلا، "أنا على ثقة من أن أقرب حلفائنا سيستمرون في الثقة بنا، لكن صناديق الثروة السيادية الأخرى ستحد من شهيتها لتمويل ديوننا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
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