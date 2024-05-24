https://sarabic.ae/20240524/سيناتو-أمريكي-التهديدات-بالاستيلاء-على-الأصول-الروسية-تقلل-منشهية-تمويل-الديون-الخارجية-لواشنطن-1089188926.html

سيناتو أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن

سيناتو أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن

سبوتنيك عربي

قال عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إن خطط الاستيلاء على الأصول الروسية تتسم بقصر النظر كون مثل هذه السياسة تقلل من "شهية" الدول... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T23:06+0000

2024-05-24T23:06+0000

2024-05-24T23:06+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال توماس ماسي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أنه من قصر النظر للغاية أن تقوم حكومتنا بتجميد أصول الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا. فهذا يرسل إشارة إلى العالم مفادها إذا اشتروا ديوننا، فقد نتخلف عن السداد في مرحلة ما".ووفقا له، فإن مثل هذه الأساليب "خطيرة للغاية لأنها ستزيد من الثمن الذي تدفعه الولايات المتحدة مقابل الحفاظ على ديونها الخارجية".وتابع قائلا، "أنا على ثقة من أن أقرب حلفائنا سيستمرون في الثقة بنا، لكن صناديق الثروة السيادية الأخرى ستحد من شهيتها لتمويل ديوننا".

https://sarabic.ae/20240524/سيناتور-أمريكي-إجراء-محادثات-بين-بايدن-وبوتين-يمكن-أن-تساعد-في-حل-النزاع-الأوكراني-1089188791.html

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