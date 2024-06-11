البيت الأبيض: واشنطن تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
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خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
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ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البيت الأبيض: واشنطن تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T20:10+0000
2024-06-11T20:10+0000
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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "سنعلن عن خطوات جديدة لتحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، ولمساعدتها على التعافي".ومن المقرر أن تعقد قمة "مجموعة السبع" في الفترة، من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري، في فاسانو في إيطاليا.في وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية ووسائل إعلام غربية أن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض الذي يمكن أن تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا هو قيد المناقشة حاليًا.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول "مجموعة السبع" لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية "إعادة إعمار" أوكرانيا فقط.وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الأمر قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.وذكر الكرملين، في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطنإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
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https://sarabic.ae/20240605/مجموعة-السبع-تعتزم-دعم-أوكرانيا-من-أموال-الأصول-الروسية-المجمدة-1089522091.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: واشنطن تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

20:10 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا".
وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "سنعلن عن خطوات جديدة لتحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، ولمساعدتها على التعافي".
ومن المقرر أن تعقد قمة "مجموعة السبع" في الفترة، من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري، في فاسانو في إيطاليا.
في وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية ووسائل إعلام غربية أن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض الذي يمكن أن تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا هو قيد المناقشة حاليًا.
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بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية
9 يونيو, 15:25 GMT
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول "مجموعة السبع" لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
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5 يونيو, 05:27 GMT
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية "إعادة إعمار" أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الأمر قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين، في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن
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