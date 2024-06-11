https://sarabic.ae/20240611/البيت-الأبيض-واشنطن-تعتزم-الإعلان-عن-خطوات-جديدة-لاستغلال-الأصول-الروسية-لصالح-أوكرانيا-1089765633.html

البيت الأبيض: واشنطن تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

البيت الأبيض: واشنطن تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستغلال الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن خطوات جديدة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T20:10+0000

2024-06-11T20:10+0000

2024-06-11T20:10+0000

روسيا

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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "سنعلن عن خطوات جديدة لتحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، ولمساعدتها على التعافي".ومن المقرر أن تعقد قمة "مجموعة السبع" في الفترة، من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري، في فاسانو في إيطاليا.في وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية ووسائل إعلام غربية أن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض الذي يمكن أن تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا هو قيد المناقشة حاليًا.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول "مجموعة السبع" لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية "إعادة إعمار" أوكرانيا فقط.وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الأمر قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.وذكر الكرملين، في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطنإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين

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