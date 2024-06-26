https://sarabic.ae/20240626/موسكو-الاتصال-بين-بيلاؤوسوف-وأوستن-كان-ضروريا-لتحذير-واشنطن-من-عواقب-مسارها-1090190724.html

موسكو: الاتصال بين بيلاؤوسوف وأوستن كان ضروريا لتحذير واشنطن من عواقب مسارها

موسكو: الاتصال بين بيلاؤوسوف وأوستن كان ضروريا لتحذير واشنطن من عواقب مسارها

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الاتصالات بين وزيري الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، ونظيره الأمريكي لويد أوستن حصلت بهدف إيصال تحذير للولايات... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T11:00+0000

2024-06-26T11:00+0000

2024-06-26T11:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ريابكوف بهذا الصدد: "كل شيء يأتي من الحاجة، حيث كانت ضرورة ماسة من جانبنا لتحذير واشنطن من العواقب الوخيمة المحتملة للمسار الذي تتبعه في أوكرانيا.وتابع ريابكوف بالقول: "في أوكرانيا حيث الوجود الأمريكي الذي يتوسع وباتت واشنطن تدير كل شيء حتى على خط التماس وبأشكال مختلفة"، مؤكدًا أن مثل هذه الاتصالات بين الطرفين تجري بشكل دوري ولها أهمية كبيرة.ولفت ريابكوف إلى أن الجيش الروسي يدرك جيدا الوضع ومدى سيطرة واشنطن على السلطات في كييف، لذلك فإن مثل هذه الاتصالات ضرورية ولها أهمية كبيرة.واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تستبعد ردا عسكريا على التصرفات الأمريكية فيما يتعلق بالهجوم على سيفاستوبول.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن أجريا محادثة هاتفية وتبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان لها: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكيةوأضافت أن وزيري الدفاع تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن بيلؤوسوف أشار إلى خطر تصعيد الوضع بشكل أكبر فيما يتعلق بإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".

https://sarabic.ae/20240625/وزير-الدفاع-الروسي-ونظيره-الأمريكي-يتبادلان-هاتفيا-وجهات-النظر-حول-الأزمة-الأوكرانية-1090181206.html

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