موسكو: الاتصال بين بيلاؤوسوف وأوستن كان ضروريا لتحذير واشنطن من عواقب مسارها

عربي
القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240626/موسكو-الاتصال-بين-بيلاؤوسوف-وأوستن-كان-ضروريا-لتحذير-واشنطن-من-عواقب-مسارها-1090190724.html
موسكو: الاتصال بين بيلاؤوسوف وأوستن كان ضروريا لتحذير واشنطن من عواقب مسارها
موسكو: الاتصال بين بيلاؤوسوف وأوستن كان ضروريا لتحذير واشنطن من عواقب مسارها
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الاتصالات بين وزيري الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، ونظيره الأمريكي لويد أوستن حصلت بهدف إيصال تحذير للولايات... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T11:00+0000
2024-06-26T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077127_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_267f0452c93ed7dd55130555e4a62f91.jpg
وقال ريابكوف بهذا الصدد: "كل شيء يأتي من الحاجة، حيث كانت ضرورة ماسة من جانبنا لتحذير واشنطن من العواقب الوخيمة المحتملة للمسار الذي تتبعه في أوكرانيا.وتابع ريابكوف بالقول: "في أوكرانيا حيث الوجود الأمريكي الذي يتوسع وباتت واشنطن تدير كل شيء حتى على خط التماس وبأشكال مختلفة"، مؤكدًا أن مثل هذه الاتصالات بين الطرفين تجري بشكل دوري ولها أهمية كبيرة.ولفت ريابكوف إلى أن الجيش الروسي يدرك جيدا الوضع ومدى سيطرة واشنطن على السلطات في كييف، لذلك فإن مثل هذه الاتصالات ضرورية ولها أهمية كبيرة.واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تستبعد ردا عسكريا على التصرفات الأمريكية فيما يتعلق بالهجوم على سيفاستوبول.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن أجريا محادثة هاتفية وتبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان لها: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكيةوأضافت أن وزيري الدفاع تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن بيلؤوسوف أشار إلى خطر تصعيد الوضع بشكل أكبر فيما يتعلق بإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
https://sarabic.ae/20240625/وزير-الدفاع-الروسي-ونظيره-الأمريكي-يتبادلان-هاتفيا-وجهات-النظر-حول-الأزمة-الأوكرانية-1090181206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077127_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_487fd3d28ef9d46dc3c9a2a13f8bc7fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

موسكو: الاتصال بين بيلاؤوسوف وأوستن كان ضروريا لتحذير واشنطن من عواقب مسارها

11:00 GMT 26.06.2024
© Photo / brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا ديسمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / brics-russia2020.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الاتصالات بين وزيري الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، ونظيره الأمريكي لويد أوستن حصلت بهدف إيصال تحذير للولايات المتحدة بشأن العواقب الوخيمة المحتملة لمسار واشنطن تجاه أوكرانيا.
وقال ريابكوف بهذا الصدد: "كل شيء يأتي من الحاجة، حيث كانت ضرورة ماسة من جانبنا لتحذير واشنطن من العواقب الوخيمة المحتملة للمسار الذي تتبعه في أوكرانيا.
وتابع ريابكوف بالقول: "في أوكرانيا حيث الوجود الأمريكي الذي يتوسع وباتت واشنطن تدير كل شيء حتى على خط التماس وبأشكال مختلفة"، مؤكدًا أن مثل هذه الاتصالات بين الطرفين تجري بشكل دوري ولها أهمية كبيرة.
ولفت ريابكوف إلى أن الجيش الروسي يدرك جيدا الوضع ومدى سيطرة واشنطن على السلطات في كييف، لذلك فإن مثل هذه الاتصالات ضرورية ولها أهمية كبيرة.
واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تستبعد ردا عسكريا على التصرفات الأمريكية فيما يتعلق بالهجوم على سيفاستوبول.
أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي يتبادلان هاتفيا وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية
أمس, 21:51 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن أجريا محادثة هاتفية وتبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".
إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية
وأضافت أن وزيري الدفاع تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن بيلؤوسوف أشار إلى خطر تصعيد الوضع بشكل أكبر فيما يتعلق بإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина на руинах больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين 09:53 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала