https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html

قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك

قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، بتدمير قافلة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية مع أفرادها بمقاطعة كورسك الحدودية الروسية، في إطار صد... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T21:39+0000

2024-08-11T21:39+0000

2024-08-11T21:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رمضان قديروف

روسيا

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف، عبر قناته في "تلغرام"، "قام جنود فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية، بقيادة أخينا العزيز أسلامبيك سالييف، بالتعاون مع اللواء المنفصل 810 لمشاة البحرية، بتدمير قافلة من معدات أوكرانية ناتوية [أي تابعة لحلف الناتو] مع أفرادها".وقال قديروف إن "مقاتلونا حصلوا على أسلحة تم الاستيلاء عليها ومعدات مختلفة من طراز الناتو. ليس لدي أدنى شك في القدرة القتالية وفعالية وحداتنا العسكرية؛ فلديهم خبرة قتالية غنية ومهارات وأسلحة ومعدات حديثة، مما يسمح لهم بحل المهام الموكلة إليهم بسرعة وسلاسة".وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.

https://sarabic.ae/20240811/سلطات-مقاطعة-كورسك-قوات-وموارد-إضافية-تصل-إلى-مقاطعة-كورسك--1091626330.html

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سبوتنيك عربي

رمضان قديروف, روسيا, القوات الأوكرانية