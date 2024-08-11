https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 صواريخ أوكرانية في أجواء المقاطعة. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T22:00+0000
2024-08-11T22:00+0000
2024-08-11T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام"، "حديثا، تم تدمير ثلاثة صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود! حتى الآن لم يتم إلغاء حالة التأهب، يرجى عدم الاقتراب من النوافذ ".هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن سميرنوف، إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة تحسبا لتهديد صاروخي.وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.
https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
22:00 GMT 11.08.2024 (تم التحديث: 22:44 GMT 11.08.2024)
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 صواريخ أوكرانية في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام"، "حديثا، تم تدمير ثلاثة صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود! حتى الآن لم يتم إلغاء حالة التأهب، يرجى عدم الاقتراب من النوافذ ".
هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن سميرنوف، إعلان حالة التأهب الجوي
في المقاطعة تحسبا لتهديد صاروخي.
كان رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أعلن اليوم الأحد، تدمير قافلة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية مع أفرادها بمقاطعة كورسك الحدودية الروسية، في إطار صد العدوان الأوكراني عن المقاطعة.
وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.
كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.