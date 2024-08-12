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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/أسير-أوكراني-قبض-عليه-في-مقاطعة-كورسك-يقر-بتلقي-أوامر-إطلاق-النار-على-المدنيين-فيديو--1091658336.html
أسير أوكراني قبض عليه في مقاطعة كورسك يقر بتلقي أوامر إطلاق النار على المدنيين... فيديو
أسير أوكراني قبض عليه في مقاطعة كورسك يقر بتلقي أوامر إطلاق النار على المدنيين... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن عسكرياً أوكرانياً تم أسره في مقاطعة كورسك الروسية، أقرّ بوجود أوامر من نظام... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T15:14+0000
2024-08-12T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب تقرير مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد "قام عناصر مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وبمساعدة السكان المحليين بمقاطعة كورسك في منطقة بيلوفسكي، بأسر عسكري من لواء الهجوم الجوي المستقل الثمانين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".ونوّه التقرير إلى أن الأسير الأوكراني أفاد، خلال التحقيق معه، بأنهم (المقاتلون الأوكرانيون) "تلقوا أوامر بإطلاق النار على جميع السكان المحليين فوراً، في حال إبداء أية مقاومة". وأضاف الأسير، أن "العسكريين الأوكرانيين شاركوا في أعمال النهب عند دخولهم المناطق السكنية في مقاطعة كورسك، وأخذوا معهم كل ما يمكنهم حمله".وأشارالأسير إلى أن زملاءه تخلوا عنه أثناء المعركة، وحاول العودة بنفسه إلى أراضي أوكرانيا، لكن تم إلقاء القبض عليه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.وتم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240812/حفر-خندق-مضاد-للدبابات-بطول-40-كيلومترا-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091655697.html
https://sarabic.ae/20240812/لانتسيت-الروسية-تستهدف-منظومة-صواريخ-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك--فيديو-1091652227.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسير أوكراني قبض عليه في مقاطعة كورسك يقر بتلقي أوامر إطلاق النار على المدنيين... فيديو

15:14 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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تابعنا عبر
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن عسكرياً أوكرانياً تم أسره في مقاطعة كورسك الروسية، أقرّ بوجود أوامر من نظام كييف بإطلاق النار على السكان فوراً، بمجرد مقاومتهم.
وبحسب تقرير مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد "قام عناصر مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وبمساعدة السكان المحليين بمقاطعة كورسك في منطقة بيلوفسكي، بأسر عسكري من لواء الهجوم الجوي المستقل الثمانين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
ونوّه التقرير إلى أن الأسير الأوكراني أفاد، خلال التحقيق معه، بأنهم (المقاتلون الأوكرانيون) "تلقوا أوامر بإطلاق النار على جميع السكان المحليين فوراً، في حال إبداء أية مقاومة". وأضاف الأسير، أن "العسكريين الأوكرانيين شاركوا في أعمال النهب عند دخولهم المناطق السكنية في مقاطعة كورسك، وأخذوا معهم كل ما يمكنهم حمله".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في مقاطعة كورسك الروسية
14:16 GMT
وأشارالأسير إلى أن زملاءه تخلوا عنه أثناء المعركة، وحاول العودة بنفسه إلى أراضي أوكرانيا، لكن تم إلقاء القبض عليه.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أعلن، الأربعاء الماضي، أنه، في السادس من آب/أغسطس، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.

وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
صورة لاستهداف مسيرة روسية من طراز لانتسيت لمنظومة صواريخ أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
12:55 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.

وأعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك، تم فتح قضايا جنائية، على وجه الخصوص، حول هجوم إرهابي وجرائم قتل؛ ويبحث المحققون الروس في هوية العسكريين الأوكرانيين الذين أصدروا ونفذوا الأوامر بضرب أهداف مدنية في المنطقة.

وتم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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