https://sarabic.ae/20240812/أسير-أوكراني-قبض-عليه-في-مقاطعة-كورسك-يقر-بتلقي-أوامر-إطلاق-النار-على-المدنيين-فيديو--1091658336.html

أسير أوكراني قبض عليه في مقاطعة كورسك يقر بتلقي أوامر إطلاق النار على المدنيين... فيديو

أسير أوكراني قبض عليه في مقاطعة كورسك يقر بتلقي أوامر إطلاق النار على المدنيين... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن عسكرياً أوكرانياً تم أسره في مقاطعة كورسك الروسية، أقرّ بوجود أوامر من نظام... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T15:14+0000

2024-08-12T15:14+0000

2024-08-12T15:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:228:1254:933_1920x0_80_0_0_d8128f61f4177a49380e757fc8cf2204.jpg

وبحسب تقرير مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد "قام عناصر مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وبمساعدة السكان المحليين بمقاطعة كورسك في منطقة بيلوفسكي، بأسر عسكري من لواء الهجوم الجوي المستقل الثمانين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".ونوّه التقرير إلى أن الأسير الأوكراني أفاد، خلال التحقيق معه، بأنهم (المقاتلون الأوكرانيون) "تلقوا أوامر بإطلاق النار على جميع السكان المحليين فوراً، في حال إبداء أية مقاومة". وأضاف الأسير، أن "العسكريين الأوكرانيين شاركوا في أعمال النهب عند دخولهم المناطق السكنية في مقاطعة كورسك، وأخذوا معهم كل ما يمكنهم حمله".وأشارالأسير إلى أن زملاءه تخلوا عنه أثناء المعركة، وحاول العودة بنفسه إلى أراضي أوكرانيا، لكن تم إلقاء القبض عليه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.وتم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240812/حفر-خندق-مضاد-للدبابات-بطول-40-كيلومترا-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091655697.html

https://sarabic.ae/20240812/لانتسيت-الروسية-تستهدف-منظومة-صواريخ-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك--فيديو-1091652227.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري