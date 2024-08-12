حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في مقاطعة كورسك الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/حفر-خندق-مضاد-للدبابات-بطول-40-كيلومترا-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091655697.html
حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في مقاطعة كورسك الروسية
حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، بأنه تم حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في المقاطعة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T14:16+0000
2024-08-12T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_066e947db45144ead98583685e101f28.jpg
وجاءت تصريحات القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، اليوم الاثنين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن السلطات أصبحت في المراحل الأخيرة من حفر خندق مضاد للدبابات يمتد على مسافة نحو 40 كيلومترا في المقاطعة.وفي سياق متصل، أعلن سميرنوف أن القوات الأوكرانية اقتحمت 28 بلدة في المقاطعة، مشيرًا إلى أن مصير نحو ألفي مدني لا يزال مجهولا. وتابع سميرنوف، بالقول إنه خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أن الوضع في المنطقة صعب، وهناك 28 بلدة تحت سيطرة العدو، موضحًا أنه جراء الهجوم الأوكراني قُتل 12 مدنيا في المقاطعة وأصيب 121 آخرين بينهم 10 أطفال.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية، التي حاولت التقدم على محور كورسك، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 260 عسكريا، و31 عربة مدرعة، بينها ثلاث دبابات خلال 24 ساعة.وقالت الدفاع الروسية بيان، إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 260 عسكرياً، و31 عربة مدرعة، من بينها ثلاث دبابات، و8 مركبات قتالية للمشاة، و20 مركبة قتالية مدرعة؛ بالإضافة إلى 27 سيارة، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي -30".وتابع بيان الدفاع الروسية: " نفذت مروحيات "مي-28" و"كا-52" ضربات جوية صاروخية ليلا ضد تحشدات أفراد ومعدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسكوكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه، في السادس من آب/أغسطس، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب
https://sarabic.ae/20240811/مروحيات-كا--52-الروسية-تقضي-على-وحدات-من-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091611383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a91d35967ac79fab5f7ae857fa1b57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في مقاطعة كورسك الروسية

14:16 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 14:17 GMT 12.08.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، بأنه تم حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترا في المقاطعة.
وجاءت تصريحات القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، اليوم الاثنين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن السلطات أصبحت في المراحل الأخيرة من حفر خندق مضاد للدبابات يمتد على مسافة نحو 40 كيلومترا في المقاطعة.

وأضاف سميرنوف أنه ليس هنالك خطوط مواجهة واضحة في المقاطعة، ما يُعقد تحديد موقع وجود العدو.

وفي سياق متصل، أعلن سميرنوف أن القوات الأوكرانية اقتحمت 28 بلدة في المقاطعة، مشيرًا إلى أن مصير نحو ألفي مدني لا يزال مجهولا.
وتابع سميرنوف، بالقول إنه خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أن الوضع في المنطقة صعب، وهناك 28 بلدة تحت سيطرة العدو، موضحًا أنه جراء الهجوم الأوكراني قُتل 12 مدنيا في المقاطعة وأصيب 121 آخرين بينهم 10 أطفال.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية، التي حاولت التقدم على محور كورسك، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 260 عسكريا، و31 عربة مدرعة، بينها ثلاث دبابات خلال 24 ساعة.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات "كا-52" الروسية تقضي على وحدات من القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
أمس, 05:13 GMT
وقالت الدفاع الروسية بيان، إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 260 عسكرياً، و31 عربة مدرعة، من بينها ثلاث دبابات، و8 مركبات قتالية للمشاة، و20 مركبة قتالية مدرعة؛ بالإضافة إلى 27 سيارة، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي -30".
وتابع بيان الدفاع الروسية: " نفذت مروحيات "مي-28" و"كا-52" ضربات جوية صاروخية ليلا ضد تحشدات أفراد ومعدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه، في السادس من آب/أغسطس، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.
وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
علم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"13:30 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала