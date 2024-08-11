https://sarabic.ae/20240811/مروحيات-كا--52-الروسية-تقضي-على-وحدات-من-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091611383.html
مروحيات "كا-52" الروسية تقضي على وحدات من القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
مروحيات "كا-52" الروسية تقضي على وحدات من القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن مروحيات عسكرية روسية من طراز "كا-52" نفذت ليلاً ضربات على تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T05:13+0000
2024-08-11T05:13+0000
2024-08-11T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "مروحيات عسكرية روسية من طراز "كا 52" نفذت ضربات جوية بصواريخ غير موجهة من طراز "إس- 8" ضد تجمعات للجيش الأوكراني ومعدات عسكرية تابعة له في المنطقة الحدودية القريبة لمقاطعة كورسك".وتابعت الوزارة أنه، وفقاً لتقارير استخبارية، فقد تم تدمير جميع هذه الأهداف بنجاح.وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب الجاري، وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.اندلاع حريق بمبنى سكني في مقاطعة كورسك الروسية إثر سقوط صاروخ أوكرانيالعملية العسكرية الروسية الخاصةوصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.فيما أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه "بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك، تم فتح قضايا جنائية، على وجه الخصوص، حول هجوم إرهابي وجرائم قتل؛ ويبحث المحققون الروس في هوية العسكريين الأوكرانيين الذين أصدروا ونفذوا الأوامر بضرب أهداف مدنية في المقاطعة وزيادة تصعيد الوضع فيها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240810/إسكندر--إم-الروسي-يدمر-مقر-قيادة-لواء-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091599059.html
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روسيا
مروحيات "كا-52" الروسية تقضي على وحدات من القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
05:13 GMT 11.08.2024 (تم التحديث: 05:53 GMT 11.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن مروحيات عسكرية روسية من طراز "كا-52" نفذت ليلاً ضربات على تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "مروحيات عسكرية روسية من طراز "كا 52" نفذت ضربات جوية بصواريخ غير موجهة من طراز "إس- 8" ضد تجمعات للجيش الأوكراني ومعدات عسكرية تابعة له في المنطقة الحدودية القريبة لمقاطعة كورسك".
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الضربات كانت ضد أهداف استطلاعية، لافتة إلى أن بعد تنفيذ الاستهداف، قامت طواقم المروحيات بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مواقعها.
وتابعت الوزارة أنه، وفقاً لتقارير استخبارية، فقد تم تدمير جميع هذه الأهداف بنجاح.
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب الجاري، وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.
فيما أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه "بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك، تم فتح قضايا جنائية، على وجه الخصوص، حول هجوم إرهابي وجرائم قتل؛ ويبحث المحققون الروس في هوية العسكريين الأوكرانيين الذين أصدروا ونفذوا الأوامر بضرب أهداف مدنية في المقاطعة وزيادة تصعيد الوضع فيها".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.