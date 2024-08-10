"إسكندر- إم" الروسي يدمر مقر قيادة لواء القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية
© Sputnik . Stringer/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي دمر مركز قيادة لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك بضربة صاروخية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ الضربة من قبل طاقم نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، حيث أصابت الصواريخ موقعًا استطلاعيًا يضم مركز قيادة وحدة من اللواء الميكانيكي المنفصل الثاني والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
📹الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لقيام وحدة من منظومة صواريخ "إسكندر إم" الروسية، بتدمير مركز قيادة عسكري أوكراني، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، ما أدى إلى تحييد 15 جنديا أوكرانيا pic.twitter.com/IPeV1K7sbo— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 10, 2024
وأكد البيان أنه تم تدمير طاقم أركان قيادة اللواء المكون من 15 فرداً.
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.