https://sarabic.ae/20240810/مي-28-إن-إم-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091597778.html
"مي-28 إن إم" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
"مي-28 إن إم" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، باستهداف القوى العسكرية والمعدات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T13:06+0000
2024-08-10T13:06+0000
2024-08-10T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "طاقم مروحية "مي-28 إن إم" نفذ ضربات جوية ضد تجمع للقوى العاملة والمعدات العسكرية المدرعة وسيارات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأشار البيان إلى أن الضربة نُفذت بصواريخ غير موجهة من طراز "إس - 13" على أهداف استطلاعية.وأكد البيان أنه "تم تدمير جميع هذه الأهداف بنجاح".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240810/القوات-الروسية-تسقط-16-صاروخا-من-طراز-هيمارس-و4-باتريوت-1091594337.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
"مي-28 إن إم" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" الروسية، باستهداف القوى العسكرية والمعدات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "طاقم مروحية "مي-28 إن إم" نفذ ضربات جوية ضد تجمع للقوى العاملة والمعدات العسكرية المدرعة وسيارات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأشار البيان إلى أن الضربة نُفذت بصواريخ غير موجهة من طراز "إس - 13" على أهداف استطلاعية.
وأكد البيان أنه "تم تدمير جميع هذه الأهداف بنجاح".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.