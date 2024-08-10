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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240810/القوات-الروسية-تسقط-16-صاروخا-من-طراز-هيمارس-و4-باتريوت-1091594337.html
القوات الروسية تسقط 20 صاروخا من طرازي "هيمارس" و"باتريوت"
القوات الروسية تسقط 20 صاروخا من طرازي "هيمارس" و"باتريوت"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و4 آخرين من طراز "باتريوت" و153 طائرة مسيرة تابعة لقوات... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T11:13+0000
2024-08-10T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و16 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، و4 صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع والمضادة للطائرات، و153 طائرة مسيرة، 97 منها خارج نطاق العملية العسكرية الخاصة".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 495 جنديا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 سيارات، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 جنديا، و4 مركبات، وعددا من المدافع.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، واستهدفت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، وحدات عسكرية أوكرانية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 110 عسكريين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240810/وزارة-الدفاع-الجيش-الروسي-يواصل-صد-محاولة-اختراق-حدود-البلاد-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091592346.html
https://sarabic.ae/20240809/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091561418.html
https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html
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القوات الروسية تسقط 20 صاروخا من طرازي "هيمارس" و"باتريوت"

11:13 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 10.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و4 آخرين من طراز "باتريوت" و153 طائرة مسيرة تابعة لقوات نظام كييف، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و16 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، و4 صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع والمضادة للطائرات، و153 طائرة مسيرة، 97 منها خارج نطاق العملية العسكرية الخاصة".

وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 95 جنديا، و4 شاحنات بيك آب، وعددا من المدافع.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع: الجيش الروسي يواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل القوات الأوكرانية
09:11 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 495 جنديا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 سيارات، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 جنديا، و4 مركبات، وعددا من المدافع.
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 08:44 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 350 جنديا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" و3 مركبات وعددا من المدافع.

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، واستهدفت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، وحدات عسكرية أوكرانية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 110 عسكريين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة "سو-34" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 11:30 GMT
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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