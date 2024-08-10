https://sarabic.ae/20240810/القوات-الروسية-تسقط-16-صاروخا-من-طراز-هيمارس-و4-باتريوت-1091594337.html

القوات الروسية تسقط 20 صاروخا من طرازي "هيمارس" و"باتريوت"

القوات الروسية تسقط 20 صاروخا من طرازي "هيمارس" و"باتريوت"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و4 آخرين من طراز "باتريوت" و153 طائرة مسيرة تابعة لقوات... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T11:13+0000

2024-08-10T11:13+0000

2024-08-10T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و16 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، و4 صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع والمضادة للطائرات، و153 طائرة مسيرة، 97 منها خارج نطاق العملية العسكرية الخاصة".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 495 جنديا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 سيارات، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 680 جنديا، و4 مركبات، وعددا من المدافع.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، واستهدفت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، وحدات عسكرية أوكرانية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 110 عسكريين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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