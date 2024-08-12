https://sarabic.ae/20240812/لانتسيت-الروسية-تستهدف-منظومة-صواريخ-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك--فيديو-1091652227.html
"لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
"لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، فيديو لاستهداف مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لمنظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T12:55+0000
2024-08-12T12:55+0000
2024-08-12T12:55+0000
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر استهداف مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لمنظومة صواريخ أوكرانية مثبتة على شاحنة كانت تطلق النار بشكل عشوائي على المناطق الأمنة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أعلن أنه، في السادس من آب/أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوما بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسكتقرير: الغرب أعطى "الضوء الأخضر" لكييف لمهاجمة مقاطعة كورسك الروسية
https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، فيديو لاستهداف مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لمنظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر استهداف مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لمنظومة صواريخ أوكرانية مثبتة على شاحنة كانت تطلق النار بشكل عشوائي على المناطق الأمنة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أعلن أنه، في السادس من آب/أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوما بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك،
لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك،
بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.