https://sarabic.ae/20240811/تقرير-الغرب-أعطى-الضوء-الأخضر-لكييف-لمهاجمة-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091612842.html

تقرير: الغرب أعطى "الضوء الأخضر" لكييف لمهاجمة مقاطعة كورسك الروسية

تقرير: الغرب أعطى "الضوء الأخضر" لكييف لمهاجمة مقاطعة كورسك الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الدول الغربية أعطت أوكرانيا "الضوء الأخضر" لبدء هجومها على مقاطعة كورسك الروسية. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T08:51+0000

2024-08-11T08:51+0000

2024-08-11T08:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكر تقرير لصحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل لوزارة الخارجية الألمانية، بأن الدول الغربية وافقت على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.وأشار ممثل الخارجية الألمانية، للصحيفة، إلى أن "أوكرانيا تمتلك حق الدفاع عن نفسها، وهو أمر لا يقتصر فقط على أراضي الدولة نفسها"، بحسب الصحيفة.وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب الجاري، وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.مروحيات "كا-52" الروسية تقضي على وحدات من القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالعملية العسكرية الروسية الخاصةوصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.اندلاع حريق بمبنى سكني في مقاطعة كورسك الروسية إثر سقوط صاروخ أوكرانيالعملية العسكرية الروسية الخاصةفيما أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه "بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك، تم فتح قضايا جنائية، على وجه الخصوص، حول هجوم إرهابي وجرائم قتل؛ ويبحث المحققون الروس في هوية العسكريين الأوكرانيين الذين أصدروا ونفذوا الأوامر بضرب أهداف مدنية في المقاطعة وزيادة تصعيد الوضع فيها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240811/تدمير-قافلة-أوكرانية-تحمل-عتادا-عسكريا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091612078.html

https://sarabic.ae/20240811/مروحيات-كا--52-الروسية-تقضي-على-وحدات-من-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091611383.html

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