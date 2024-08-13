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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
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مساحة حرة
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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المقهى الثقافي
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10:43 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/بعد-يوم-واحد-مشاهد-لمجموعة-أسرى-أوكرانيين-تسللت-إلى-منطقة-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091675987.html
"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين، تسللت إلى المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T09:58+0000
2024-08-13T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وبحسب وكالة إنفاذ القانون الروسية، فإن القوات الروسية تمكنت من أسر المسلحيين الأوكرانيين بعد أن تسللت إلى المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك.وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في مقاطعة كورسك قالوا أثناء التحقيق معهم، إنهم كانوا على أراضي المنطقة لمدة ليلية واحدة فقط، وقد تم أسرهم بسرعة بعد دخولهم المنطقة بحسب الوكالة.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.السفير الأمريكي السابق لدى روسيا: أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت مقاطعة كورسكمشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240812/أسير-أوكراني-قبض-عليه-في-مقاطعة-كورسك-يقر-بتلقي-أوامر-إطلاق-النار-على-المدنيين-فيديو--1091658336.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

09:58 GMT 13.08.2024
© Sputnik . Владимир Вяткин / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الخاصة الروسية
القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Владимир Вяткин
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أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين، تسللت إلى المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك
وبحسب وكالة إنفاذ القانون الروسية، فإن القوات الروسية تمكنت من أسر المسلحيين الأوكرانيين بعد أن تسللت إلى المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك.
وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في مقاطعة كورسك قالوا أثناء التحقيق معهم، إنهم كانوا على أراضي المنطقة لمدة ليلية واحدة فقط، وقد تم أسرهم بسرعة بعد دخولهم المنطقة بحسب الوكالة.
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني قبض عليه في مقاطعة كورسك يقر بتلقي أوامر إطلاق النار على المدنيين... فيديو
أمس, 15:14 GMT
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
السفير الأمريكي السابق لدى روسيا: أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت مقاطعة كورسك
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك... فيديو
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"05:07 GMT
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