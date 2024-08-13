https://sarabic.ae/20240813/بعد-يوم-واحد-مشاهد-لمجموعة-أسرى-أوكرانيين-تسللت-إلى-منطقة-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091675987.html

"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين، تسللت إلى المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T09:58+0000

2024-08-13T09:58+0000

2024-08-13T09:58+0000

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وبحسب وكالة إنفاذ القانون الروسية، فإن القوات الروسية تمكنت من أسر المسلحيين الأوكرانيين بعد أن تسللت إلى المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك.وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في مقاطعة كورسك قالوا أثناء التحقيق معهم، إنهم كانوا على أراضي المنطقة لمدة ليلية واحدة فقط، وقد تم أسرهم بسرعة بعد دخولهم المنطقة بحسب الوكالة.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.السفير الأمريكي السابق لدى روسيا: أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت مقاطعة كورسكمشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك... فيديو

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا