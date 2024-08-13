https://sarabic.ae/20240813/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-روسيا-أوكرانيا-تجاوزت-الخط-الأحمر-عندما-هاجمت-مقاطعة-كورسك-1091667923.html

السفير الأمريكي السابق لدى روسيا: أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت مقاطعة كورسك

السفير الأمريكي السابق لدى روسيا: أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

يعتقد السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، أن أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت أراضي مقاطعة كورسك، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T01:08+0000

2024-08-13T01:08+0000

2024-08-13T01:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال جون سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، ردًا على سؤال عما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية قد تجاوزت الحدود في أفعالها: "ربما هو كذلك. قد يعتقد الروس أن الولايات المتحدة متورطة فيما يسمونه استفزازًا خطيرًا أو عملًا إرهابيًا، وأنه نوع من الخط الأحمر الذي تجاوزه الأوكرانيون".وأضاف سوليفان أيضًا أنه يتوقع من بوتين "رد فعل حاسمًا قدر الإمكان" من أجل طرد القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي الروسية.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق ويطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.وصرحت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك، تم فتح قضايا، وعلى وجه الخصوص، حول هجوم إرهابي وجرائم قتل؛ ويبحث المحققون الروس في هوية العسكريين الأوكرانيين الذين أصدروا ونفذوا الأوامر بضرب أهداف مدنية في المنطقة.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240812/قرار-غبي-خبير-عسكري-أمريكي-يوصف-عملية-القوات-الأوكرانية-في-كورسك--1091666519.html

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