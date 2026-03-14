تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب على إيران يومها الـ15 وسط تصعيد عسكري لافت بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ غارات جوية استهدفت جزيرة "خرج" الإستراتيجية في الخليج، والتي تُعد من أهم... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
06:27 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 06:50 GMT 14.03.2026)
دخلت الحرب على إيران يومها الـ15 وسط تصعيد عسكري لافت بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ غارات جوية استهدفت جزيرة "خرج" الإستراتيجية في الخليج، والتي تُعد من أهم مراكز تصدير النفط الإيراني. وقالت واشنطن إن "الضربات طالت مواقع عسكرية في الجزيرة، في خطوة تعكس اتساع نطاق المواجهة في المنطقة".
في المقابل، سارعت طهران إلى نفي الرواية الأمريكية بشأن حجم الخسائر، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم وأن الوضع في الجزيرة "تحت السيطرة"، كما بثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد، قالت إنها لحطام طائرة مسيرة أمريكية أُسقطت قرب سواحل بندر عباس.
بالتزامن مع ذلك، تصاعد التوتر في العاصمة العراقية بغداد، بعد هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار داخل المجمع الدبلوماسي. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند تلة العقبة في بلدة مارون الراس الحدودية
ندين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي ينتهك قواعد القانون الدولي
نؤكد أن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة في وقف هذه الحرب فورا ونثمن جهود تغليب الحوار
ندعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار وندعو كل دول المنطقة للتعاون لوقف هذا العدوان