طهران: الأراضي الأوكرانية أصبحت هدفا مشروعا لإيران

طهران: الأراضي الأوكرانية أصبحت هدفا مشروعا لإيران

سبوتنيك عربي

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا "قد تصبح هدفًا للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة، التي قدمتها لإسرائيل في مجال...

2026-03-14T13:04+0000

2026-03-14T13:04+0000

2026-03-14T13:04+0000

إيران

أخبار أوكرانيا

العالم

وكتب عزيزي عبر منصة "إكس": "من خلال تقديم الدعم المسيّر للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعليًا في الحرب".وأشار إلى أنه "ووفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حولت أوكرانيا أراضيها بأكملها إلى هدف مشروع لإيران".تجدر الإشارة إلى أنه في التاسع من مارس/ آذار الجاري، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن "11 دولة طلبت مساعدة أوكرانيا في اعتراض وتدمير طائرات إيرانية مسيّرة هجومية من طراز "شاهد"، وشملت هذه الدول الولايات المتحدة ودولًا أوروبية ودولًا مجاورة لإيران"، على حد زعمه.وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع إيران تتصاعد وتدخل مرحلة حاسمةالكرملين: العالم فقد القانون الدولي فعليا

https://sarabic.ae/20260312/باحث-في-الشأن-الدولي-لا-يمكن-تجاهل-تأثيرات-ما-يجري-في-الشرق-الأوسط-على-ملف-التسوية-في-أوكرانيا-1111415973.html

إيران

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار أوكرانيا, العالم