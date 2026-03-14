طهران: الأراضي الأوكرانية أصبحت هدفا مشروعا لإيران
أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا "قد تصبح هدفًا للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة، التي قدمتها لإسرائيل في مجال... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا "قد تصبح هدفًا للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة، التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة".
وكتب عزيزي عبر منصة "إكس": "من خلال تقديم الدعم المسيّر للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعليًا في الحرب".
ووفقا له، فإن دعم إسرائيل بالطائرات المسيرة يعني أن أوكرانيا قد انجرت فعليًا إلى الحرب.
وأشار إلى أنه "ووفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حولت أوكرانيا أراضيها بأكملها إلى هدف مشروع لإيران".
تجدر الإشارة إلى أنه في التاسع من مارس/ آذار الجاري، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن "11 دولة طلبت مساعدة أوكرانيا في اعتراض وتدمير طائرات إيرانية مسيّرة هجومية من طراز "شاهد"، وشملت هذه الدول الولايات المتحدة ودولًا أوروبية ودولًا مجاورة لإيران"، على حد زعمه.