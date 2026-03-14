وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع إيران تتصاعد وتدخل مرحلة حاسمة

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن الحرب ضد إيران "تتصاعد"، وتدخل حاليًا "مرحلة حاسمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا"، وفق تعبيره. 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T11:43+0000

وأضاف: "وحده الشعب الإيراني قادر على وضع حد لهذا الصراع من خلال نضال حازم، حتى سقوط النظام الإرهابي وإنقاذ إيران"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأدلى وزير الدفاع الإسرائيلي بهذه التصريحات، التي نشرها مكتبه، خلال تقييم أجراه صباح اليوم السبت، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، وكبار قادة الجيش. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، أن الولايات المتحدة نفذت "إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط"، حيث دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في الجزيرة، مهددًا بضرب البنية التحتية النفطية فيها إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز.وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك الآن، أعدت بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكًا وقوة وفاعلية بفارق كبير في أي مكان في العالم. لا تملك إيران أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا حيال ذلك. لن تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم. سيكون من الحكمة أن يضع الجيش الإيراني وكل من يشارك في هذا النظام الإرهابي أسلحتهم، وأن ينقذوا ما تبقى من بلادهم، وهو ليس بالكثير".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

