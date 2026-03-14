تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع إيران تتصاعد وتدخل مرحلة حاسمة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن الحرب ضد إيران "تتصاعد"، وتدخل حاليًا "مرحلة حاسمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا"، وفق تعبيره. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260314/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ15-من-الحرب-على-إيران-واشنطن-تضرب-خرج-وهجوم-على-سفارتها-ببغداد-صوروفيديو-1111478737.html
https://sarabic.ae/20260314/شريان-إيران-النفطي-ولؤلؤتها-ما-سر-جزيرة-خرج-التي-قصفتها-واشنطن-1111479388.html
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن الحرب ضد إيران "تتصاعد"، وتدخل حاليًا "مرحلة حاسمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا"، وفق تعبيره.
وأضاف: "وحده الشعب الإيراني قادر على وضع حد لهذا الصراع من خلال نضال حازم، حتى سقوط النظام الإرهابي وإنقاذ إيران"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأدلى وزير الدفاع الإسرائيلي بهذه التصريحات، التي نشرها مكتبه، خلال تقييم أجراه صباح اليوم السبت، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، وكبار قادة الجيش.

كما شدد كاتس أن "الضربة القاصمة للجيش الأمريكي على جزيرة "خرج" الإيرانية، رد مناسب على زرع الألغام في مضيق هرمز"، مؤكدًا أن الجيش سيواصل توجيه ضرباته في كل أنحاء إيران ولن يتراجع عنها، على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، أن الولايات المتحدة نفذت "إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط"، حيث دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في الجزيرة، مهددًا بضرب البنية التحتية النفطية فيها إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
وأضاف: "اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".
وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك الآن، أعدت بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكًا وقوة وفاعلية بفارق كبير في أي مكان في العالم. لا تملك إيران أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا حيال ذلك. لن تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم. سيكون من الحكمة أن يضع الجيش الإيراني وكل من يشارك في هذا النظام الإرهابي أسلحتهم، وأن ينقذوا ما تبقى من بلادهم، وهو ليس بالكثير".
صورة التقطها قمر صناعي تُظهر محطة نفطية في جزيرة خرج، إيران، بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
شريان إيران النفطي ولؤلؤتها... ما سر جزيرة "خرج" التي قصفتها واشنطن؟
07:10 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
