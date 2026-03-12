https://sarabic.ae/20260312/باحث-في-الشأن-الدولي-لا-يمكن-تجاهل-تأثيرات-ما-يجري-في-الشرق-الأوسط-على-ملف-التسوية-في-أوكرانيا-1111415973.html

باحث في الشأن الدولي: لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري في الشرق الأوسط على ملف التسوية في أوكرانيا

تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، اليوم الخميس، عن عودة اللقاءات والمحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي لحل الأزمة... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت زيدان إلى أن "الجانب الأمريكي لم يخرج حتى الآن من القاعدة التي أرساها بعد قمة ألاسكا، كما أن الجانب الروسي لديه ثوابت لتعامله مع ملف التسوية لم تتغير"، مؤكدا أنه "لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري على ملف التسوية في أوكرانيا وتحديدا ملف العلاقة بين روسيا وأمريكا، خاصة لناحية كميات النفط والغاز، إذ هناك تراجع بما يوازي 25% من حاجة العالم إلى الطاقة قد توقف نتيجة هذه الحرب، وبالتالي لروسيا دور أساسي وهام في معالجة هذا الأمر في المستقبل". وأضاف أن "الجانب الأوروبي لا يشجعه عليها رغم أن الجو العام في أوكرانيا أصبح يعيش مضمون ما طرح من مبادرات خاصة تغيير الخرائط"، مضيفا: "هناك تغييرات في الرأي العام الأوروبي ما زالت قائمة باتجاه إيجابي لدفع الأمور إلى حوار أو لتسوية التأزم الحاصل مع روسيا، كما أن هناك مصلحة أوروبية جدية لإعادة تسوية العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق بين أوروبا وروسيا، إلا أن مواقف دول أساسية في الاتحاد الأوروبي عكست مساراً آخر وشجعت على عدم القبول بالحل"، مرجحا أن "تكون الانتخابات في بعض الدول الأوروبية، لصالح التيارات والأحزاب التي تؤيد إعادة تسوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا". وفي ما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، قال الدكتور ناصر زيدان إن "روسيا لديها معطيات ربما تملكها أكثر من الدول الأخرى حول الشأن الإيراني والمحطات النووية السلمية وأيضا المنشآت الأخرى، وهي تحذر أن استهداف السواحل الإيرانية بشكل عشوائي قد يؤدي إلى كارثة نووية"، مؤكدا أنه "بإمكان روسيا أن تلعب دورا كبيرا لسد الفجوة التي أنتجتها الحرب على المستوى الدولي ولكن بالدرجة الأولى يجب الانطلاق من رفع العقوبات التي تتعرض لها روسيا".

