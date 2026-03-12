باحث في الشأن الدولي: لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري في الشرق الأوسط على ملف التسوية في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري في الشرق الأوسط على ملف التسوية في أوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري في الشرق الأوسط على ملف التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، اليوم الخميس، عن عودة اللقاءات والمحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي لحل الأزمة... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T17:55+0000
2026-03-12T17:55+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307360_0:431:2874:2048_1920x0_80_0_0_c77b70b5cf6de27deb3bafa6beffc3aa.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت زيدان إلى أن "الجانب الأمريكي لم يخرج حتى الآن من القاعدة التي أرساها بعد قمة ألاسكا، كما أن الجانب الروسي لديه ثوابت لتعامله مع ملف التسوية لم تتغير"، مؤكدا أنه "لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري على ملف التسوية في أوكرانيا وتحديدا ملف العلاقة بين روسيا وأمريكا، خاصة لناحية كميات النفط والغاز، إذ هناك تراجع بما يوازي 25% من حاجة العالم إلى الطاقة قد توقف نتيجة هذه الحرب، وبالتالي لروسيا دور أساسي وهام في معالجة هذا الأمر في المستقبل". وأضاف أن "الجانب الأوروبي لا يشجعه عليها رغم أن الجو العام في أوكرانيا أصبح يعيش مضمون ما طرح من مبادرات خاصة تغيير الخرائط"، مضيفا: "هناك تغييرات في الرأي العام الأوروبي ما زالت قائمة باتجاه إيجابي لدفع الأمور إلى حوار أو لتسوية التأزم الحاصل مع روسيا، كما أن هناك مصلحة أوروبية جدية لإعادة تسوية العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق بين أوروبا وروسيا، إلا أن مواقف دول أساسية في الاتحاد الأوروبي عكست مساراً آخر وشجعت على عدم القبول بالحل"، مرجحا أن "تكون الانتخابات في بعض الدول الأوروبية، لصالح التيارات والأحزاب التي تؤيد إعادة تسوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا". وفي ما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، قال الدكتور ناصر زيدان إن "روسيا لديها معطيات ربما تملكها أكثر من الدول الأخرى حول الشأن الإيراني والمحطات النووية السلمية وأيضا المنشآت الأخرى، وهي تحذر أن استهداف السواحل الإيرانية بشكل عشوائي قد يؤدي إلى كارثة نووية"، مؤكدا أنه "بإمكان روسيا أن تلعب دورا كبيرا لسد الفجوة التي أنتجتها الحرب على المستوى الدولي ولكن بالدرجة الأولى يجب الانطلاق من رفع العقوبات التي تتعرض لها روسيا".
باحث في الشأن الدولي: لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري في الشرق الأوسط على ملف التسوية في أوكرانيا

17:55 GMT 12.03.2026
© AP Photo / Hussein Mallaأوكرانيا
أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
حصري
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، اليوم الخميس، عن عودة اللقاءات والمحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى "وجود معطيات استوجبت عقد مثل هذه المباحثات الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى عملية إعادة تفعيل مبادرات التسوية لإنهاء النزاع في أوكرانيا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت زيدان إلى أن "الجانب الأمريكي لم يخرج حتى الآن من القاعدة التي أرساها بعد قمة ألاسكا، كما أن الجانب الروسي لديه ثوابت لتعامله مع ملف التسوية لم تتغير"، مؤكدا أنه "لا يمكن تجاهل تأثيرات ما يجري على ملف التسوية في أوكرانيا وتحديدا ملف العلاقة بين روسيا وأمريكا، خاصة لناحية كميات النفط والغاز، إذ هناك تراجع بما يوازي 25% من حاجة العالم إلى الطاقة قد توقف نتيجة هذه الحرب، وبالتالي لروسيا دور أساسي وهام في معالجة هذا الأمر في المستقبل".

ورأى أن "ما أقدمت عليه كييف في اليومين الماضيين كان خطأ فادحا، خاصة في استهدافها لمحطة إنتاج غاز رئيسية، وكأنها تحاول إضافة عناصر سلبية على التأزم الموجود على الساحة الدولية، خاصة في أسواق النفط"، لافتا إلى أن "هناك دعوة واضحة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيلينسكي لزيارة موسكو والتباحث بدون شروط مسبقة، وبالتالي من مصلحة أوكرانيا أن يتم تلبية مثل هذه الدعوة، لكن زيلينسكي يراهن أن يحصل على ضمانات شخصية لمستقبله السياسي قبل الإقدام على هذه الخطوة".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب صربي: تهديد زيلينسكي لأوربان وعائلته يعكس طبيعة النظام في كييف
17:30 GMT
وأضاف أن "الجانب الأوروبي لا يشجعه عليها رغم أن الجو العام في أوكرانيا أصبح يعيش مضمون ما طرح من مبادرات خاصة تغيير الخرائط"، مضيفا: "هناك تغييرات في الرأي العام الأوروبي ما زالت قائمة باتجاه إيجابي لدفع الأمور إلى حوار أو لتسوية التأزم الحاصل مع روسيا، كما أن هناك مصلحة أوروبية جدية لإعادة تسوية العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق بين أوروبا وروسيا، إلا أن مواقف دول أساسية في الاتحاد الأوروبي عكست مساراً آخر وشجعت على عدم القبول بالحل"، مرجحا أن "تكون الانتخابات في بعض الدول الأوروبية، لصالح التيارات والأحزاب التي تؤيد إعادة تسوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: ضربات أوكرانيا على محطة غاز "روسكايا" تهدف إلى قطع الإمدادات عن الأوروبيين
أمس, 14:39 GMT
وفي ما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، قال الدكتور ناصر زيدان إن "روسيا لديها معطيات ربما تملكها أكثر من الدول الأخرى حول الشأن الإيراني والمحطات النووية السلمية وأيضا المنشآت الأخرى، وهي تحذر أن استهداف السواحل الإيرانية بشكل عشوائي قد يؤدي إلى كارثة نووية"، مؤكدا أنه "بإمكان روسيا أن تلعب دورا كبيرا لسد الفجوة التي أنتجتها الحرب على المستوى الدولي ولكن بالدرجة الأولى يجب الانطلاق من رفع العقوبات التي تتعرض لها روسيا".
