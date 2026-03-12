https://sarabic.ae/20260312/نائب-صربي-تهديد-زيلينسكي-لأوربان-وعائلته-يعكس-طبيعة-النظام-في-كييف-1111414339.html
نائب صربي: تهديد زيلينسكي لأوربان وعائلته يعكس طبيعة النظام في كييف
سبوتنيك عربي
صرّح الجنرال المتقاعد والنائب في البرلمان الصربي، ميتار كوفاتش، أن تهديد فلاديمير زيلينسكي، لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وعائلته يعكس تصعيدا خطيرا في... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T17:30+0000
2026-03-12T17:30+0000
2026-03-12T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
صربيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال كوفاتش مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا يتوانى نظام كييف عن شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية، وقد حاول اثنتي عشرة مرة تدمير محطات ضغط الغاز التي تزود تركيا بالغاز عبر خطي أنابيب "التيارالتركي" و"التيار الأزرق".وأوضح كوفاتش أن "جوهر حكومة النازية الجديدة في كييف يتجلى في موقف كييف تجاه ممثلي الدول ذات السيادة الأخرى. ومن اللافت للنظر أن زيلينسكي مستعد لاستخدام العنف بكل الوسائل الممكنة ضد أي رئيس أو رئيس وزراء لدول ذات سيادة لا يعمل لمصلحته، لا لمصلحة الشعب الأوكراني، بل لمصلحته الشخصية".وفي وقت سابق، وجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجرأوربان: كييف لن تتمكن من شل الاقتصاد المجري
https://sarabic.ae/20260307/سيارتو-تهديدات-زيلينسكي-تستهدف-الشعب-المجري-بأكمله-وليس-أوربان-وحده-1111190928.html
صربيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, صربيا, العالم, أخبار العالم الآن
صرّح الجنرال المتقاعد والنائب في البرلمان الصربي، ميتار كوفاتش، أن تهديد فلاديمير زيلينسكي، لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وعائلته يعكس تصعيدا خطيرا في خطاب كييف، متهما نظام كييف باتباع سياسة ضغط وعداء تجاه الدول التي تعارض تقديم مزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا.
وقال كوفاتش مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا يتوانى نظام كييف عن شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية، وقد حاول اثنتي عشرة مرة تدمير محطات ضغط الغاز التي تزود تركيا بالغاز عبر خطي أنابيب "التيارالتركي" و"التيار الأزرق".
وأكمل: "تم صد هذه الهجمات، ولكن لو نجحت، لكانت تركيا قد تضررت بشدة. وقد ازداد هذا الأمر وضوحًا بعد إغلاق أوكرانيا لخط أنابيب "دروجبا" النفطي، الأمر الذي هدد إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا. باختصار، لكانت أزمة الطاقة قد تفاقمت".
وأوضح كوفاتش أن "جوهر حكومة النازية الجديدة في كييف يتجلى في موقف كييف تجاه ممثلي الدول ذات السيادة الأخرى. ومن اللافت للنظر أن زيلينسكي مستعد لاستخدام العنف بكل الوسائل الممكنة ضد أي رئيس أو رئيس وزراء لدول ذات سيادة لا يعمل لمصلحته، لا لمصلحة الشعب الأوكراني، بل لمصلحته الشخصية".
وتابع: "أي شخص يعارض المساعدات الغربية (لأوكرانيا)، سواء كانت مالية أو عسكرية، يتعرض لأعمال عدائية بالغة الخطورة. إن مجرد الحديث عن تزويد أفراد الجيش الأوكراني بعنوان رئيس الوزراء المجري وعائلته لا يقل عن كونه عملاً إرهابياً. لو كان هناك قانون دولي فاعل حقاً، لكانت هذه المعلومات كافية للملاحقة القضائية الدولية و"تشويه سمعة زيلينسكي وداعميه".
وفي وقت سابق، وجه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.