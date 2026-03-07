إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/إعلام-أزمة-سيولة-نقدية-في-أوكرانيا-بعد-حادث-في-المجر-1111178393.html
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مشاكل في توفر النقد بدأت في البنوك الأوكرانية بعد حادث احتجاز مواطنين أوكرانيين في المجر، وفق ما نقلته صحيفة سترانا عن المكتب... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T03:17+0000
2026-03-07T03:17+0000
أخبار أوكرانيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058835097_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dc1069f410ff0df91cfbd2dcb15a9c6f.jpg
وجاء في منشور صحيفة سترانا على قناتها في تليغرام، نقلًا عن بيان رسمي:"بعد قصة ناقلي الأموال الأوكرانيين في المجر، بدأت مشاكل في توفر العملة النقدية في البنوك الأوكرانية... وبسبب هذا النقص، أعلن البنك الوطني أنه سيجري في 9 مارس/آذار عملية تبادل للعملة غير النقدية بالنقدية للبنوك، بحيث تتطابق الموجودات في الصناديق مع الطلب".وأعلنت الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر يوم الجمعة أنها أوقفت سبعة مواطنين أوكرانيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال، من بينهم جنرال سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية كان مسؤولًا عن نقل 40 مليون دولار و35 مليون يورو وتسعة كيلوغرامات من الذهب من النمسا إلى أوكرانيا. وطلبت المجر توضيحات من كييف. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن أوكرانيا أعادت مواطنيها.
https://sarabic.ae/20260226/أوربان-كييف-لن-تتمكن-من-شل-الاقتصاد-المجري-1110758442.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058835097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b3f67d3c8f1d6bf480899e84af22620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر

03:17 GMT 07.03.2026
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركييف
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مشاكل في توفر النقد بدأت في البنوك الأوكرانية بعد حادث احتجاز مواطنين أوكرانيين في المجر، وفق ما نقلته صحيفة سترانا عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وجاء في منشور صحيفة سترانا على قناتها في تليغرام، نقلًا عن بيان رسمي:"بعد قصة ناقلي الأموال الأوكرانيين في المجر، بدأت مشاكل في توفر العملة النقدية في البنوك الأوكرانية... وبسبب هذا النقص، أعلن البنك الوطني أنه سيجري في 9 مارس/آذار عملية تبادل للعملة غير النقدية بالنقدية للبنوك، بحيث تتطابق الموجودات في الصناديق مع الطلب".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
أوربان: كييف لن تتمكن من شل الاقتصاد المجري
26 فبراير, 02:05 GMT
وأعلنت الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر يوم الجمعة أنها أوقفت سبعة مواطنين أوكرانيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال، من بينهم جنرال سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية كان مسؤولًا عن نقل 40 مليون دولار و35 مليون يورو وتسعة كيلوغرامات من الذهب من النمسا إلى أوكرانيا. وطلبت المجر توضيحات من كييف. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن أوكرانيا أعادت مواطنيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала