https://sarabic.ae/20260307/إعلام-أزمة-سيولة-نقدية-في-أوكرانيا-بعد-حادث-في-المجر-1111178393.html
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مشاكل في توفر النقد بدأت في البنوك الأوكرانية بعد حادث احتجاز مواطنين أوكرانيين في المجر، وفق ما نقلته صحيفة سترانا عن المكتب... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T03:17+0000
2026-03-07T03:17+0000
2026-03-07T03:17+0000
أخبار أوكرانيا
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058835097_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dc1069f410ff0df91cfbd2dcb15a9c6f.jpg
وجاء في منشور صحيفة سترانا على قناتها في تليغرام، نقلًا عن بيان رسمي:"بعد قصة ناقلي الأموال الأوكرانيين في المجر، بدأت مشاكل في توفر العملة النقدية في البنوك الأوكرانية... وبسبب هذا النقص، أعلن البنك الوطني أنه سيجري في 9 مارس/آذار عملية تبادل للعملة غير النقدية بالنقدية للبنوك، بحيث تتطابق الموجودات في الصناديق مع الطلب".وأعلنت الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر يوم الجمعة أنها أوقفت سبعة مواطنين أوكرانيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال، من بينهم جنرال سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية كان مسؤولًا عن نقل 40 مليون دولار و35 مليون يورو وتسعة كيلوغرامات من الذهب من النمسا إلى أوكرانيا. وطلبت المجر توضيحات من كييف. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن أوكرانيا أعادت مواطنيها.
https://sarabic.ae/20260226/أوربان-كييف-لن-تتمكن-من-شل-الاقتصاد-المجري-1110758442.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058835097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b3f67d3c8f1d6bf480899e84af22620.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مشاكل في توفر النقد بدأت في البنوك الأوكرانية بعد حادث احتجاز مواطنين أوكرانيين في المجر، وفق ما نقلته صحيفة سترانا عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وجاء في منشور صحيفة سترانا على قناتها في تليغرام، نقلًا عن بيان رسمي:"بعد قصة ناقلي الأموال الأوكرانيين في المجر، بدأت مشاكل في توفر العملة النقدية في البنوك الأوكرانية... وبسبب هذا النقص، أعلن البنك الوطني أنه سيجري في 9 مارس/آذار عملية تبادل للعملة غير النقدية بالنقدية للبنوك، بحيث تتطابق الموجودات في الصناديق مع الطلب".
وأعلنت الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر يوم الجمعة أنها أوقفت سبعة مواطنين أوكرانيين للاشتباه في تورطهم
في غسل أموال، من بينهم جنرال سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية كان مسؤولًا عن نقل 40 مليون دولار و35 مليون يورو وتسعة كيلوغرامات من الذهب من النمسا إلى أوكرانيا. وطلبت المجر توضيحات من كييف. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن أوكرانيا أعادت مواطنيها.