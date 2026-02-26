عربي
https://sarabic.ae/20260226/أوربان-كييف-لن-تتمكن-من-شل-الاقتصاد-المجري-1110758442.html
أوربان: كييف لن تتمكن من شل الاقتصاد المجري
أوربان: كييف لن تتمكن من شل الاقتصاد المجري
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تستطيع شل الاقتصاد الهنغاري عبر وقف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، مشيرًا إلى أن المخزونات... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة Patriota: "لقد جمعنا مخزونات كافية بحيث لا تستطيع الحكومة الأوكرانية خلق الفوضى قبل الانتخابات، ولا يمكن شل الاقتصاد المجري بحصار نفطي قبل الانتخابات".وقال أوربان في 22 فبراير/شباط إن تهديدات أمن إمدادات الطاقة في البلاد غير موجودة حاليًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها المجر.وكانت المجر قد أوقفت في 18 فبراير/شباط توريد الديزل لأوكرانيا، وفي 20 فبراير/شباط حجبت منح كييف قرضاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو حتى استئناف ضخ النفط الروسي.وأعلن وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي المجري بيتر سيارتو في اليوم ذاته أن السلطات أفرغت جزءًا من مخزون النفط وبدأت بالفعل بشرائه عن طريق البحر.ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في المجر في 12 أبريل/نيسان، حيث سيتم انتخاب البرلمان الوطني، وستحدد نتائج التصويت ما إذا كان أوربان سيحتفظ بالسلطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أوربان: كييف لن تتمكن من شل الاقتصاد المجري

02:05 GMT 26.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تستطيع شل الاقتصاد الهنغاري عبر وقف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، مشيرًا إلى أن المخزونات كافية لضمان استمرار الإمدادات قبل الانتخابات.
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة Patriota: "لقد جمعنا مخزونات كافية بحيث لا تستطيع الحكومة الأوكرانية خلق الفوضى قبل الانتخابات، ولا يمكن شل الاقتصاد المجري بحصار نفطي قبل الانتخابات".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية
23 فبراير, 20:26 GMT
وقال أوربان في 22 فبراير/شباط إن تهديدات أمن إمدادات الطاقة في البلاد غير موجودة حاليًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها المجر.
وكانت المجر قد أوقفت في 18 فبراير/شباط توريد الديزل لأوكرانيا، وفي 20 فبراير/شباط حجبت منح كييف قرضاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو حتى استئناف ضخ النفط الروسي.
وأعلن وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي المجري بيتر سيارتو في اليوم ذاته أن السلطات أفرغت جزءًا من مخزون النفط وبدأت بالفعل بشرائه عن طريق البحر.
وصرح سيارتو أن هذه الإجراءات جاءت رداً على ابتزاز النظام الأوكراني، الذي لأسباب سياسية لم يستأنف نقل النفط الروسي عبر "دروزبها"، في محاولة لإحداث أزمة طاقة تؤثر على الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في المجر في 12 أبريل/نيسان، حيث سيتم انتخاب البرلمان الوطني، وستحدد نتائج التصويت ما إذا كان أوربان سيحتفظ بالسلطة.
