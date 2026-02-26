https://sarabic.ae/20260226/أوربان-كييف-لن-تتمكن-من-شل-الاقتصاد-المجري-1110758442.html
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة Patriota: "لقد جمعنا مخزونات كافية بحيث لا تستطيع الحكومة الأوكرانية خلق الفوضى قبل الانتخابات، ولا يمكن شل الاقتصاد المجري بحصار نفطي قبل الانتخابات".وقال أوربان في 22 فبراير/شباط إن تهديدات أمن إمدادات الطاقة في البلاد غير موجودة حاليًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها المجر.وكانت المجر قد أوقفت في 18 فبراير/شباط توريد الديزل لأوكرانيا، وفي 20 فبراير/شباط حجبت منح كييف قرضاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو حتى استئناف ضخ النفط الروسي.وأعلن وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي المجري بيتر سيارتو في اليوم ذاته أن السلطات أفرغت جزءًا من مخزون النفط وبدأت بالفعل بشرائه عن طريق البحر.ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في المجر في 12 أبريل/نيسان، حيث سيتم انتخاب البرلمان الوطني، وستحدد نتائج التصويت ما إذا كان أوربان سيحتفظ بالسلطة.
أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تستطيع شل الاقتصاد الهنغاري عبر وقف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، مشيرًا إلى أن المخزونات كافية لضمان استمرار الإمدادات قبل الانتخابات.
وأضاف أوربان في مقابلة مع قناة Patriota: "لقد جمعنا مخزونات كافية بحيث لا تستطيع الحكومة الأوكرانية خلق الفوضى قبل الانتخابات، ولا يمكن شل الاقتصاد المجري بحصار نفطي قبل الانتخابات".
وقال أوربان في 22 فبراير/شباط إن تهديدات أمن إمدادات الطاقة في البلاد غير موجودة حاليًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها المجر.
وكانت المجر قد أوقفت في 18 فبراير/شباط توريد الديزل لأوكرانيا
، وفي 20 فبراير/شباط حجبت منح كييف قرضاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو حتى استئناف ضخ النفط الروسي.
وأعلن وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي المجري بيتر سيارتو في اليوم ذاته أن السلطات أفرغت جزءًا من مخزون النفط وبدأت بالفعل بشرائه عن طريق البحر.
وصرح سيارتو أن هذه الإجراءات جاءت رداً على ابتزاز النظام الأوكراني، الذي لأسباب سياسية لم يستأنف نقل النفط الروسي عبر "دروزبها"، في محاولة لإحداث أزمة طاقة تؤثر على الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في المجر في 12 أبريل/نيسان، حيث سيتم انتخاب البرلمان الوطني، وستحدد نتائج التصويت ما إذا كان أوربان سيحتفظ بالسلطة.