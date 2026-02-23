https://sarabic.ae/20260223/أوربان-لن-يتمكن-الاتحاد-الأوروبي-وأوكرانيا-من-حرمان-المجر-من-إمدادات-الطاقة-الروسية-1110672119.html

أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية

أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية

أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لن يتمكنا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية.

وكتب أوربان على منصة "إكس": "تتدخل بروكسل وكييف في الانتخابات المجرية لأنهما تريدان الإطاحة بحكومتنا الوطنية وفرض أجندتهما".وشدد أوربان أن مستقبل المجر يجب أن يقرره شعبها وحده.وقال للصحفيين: "أوضحت في اجتماع اليوم أننا لا نؤيد حزمة العقوبات الـ20 ولن نُجيزها، كما أوضحت أننا لن نوافق على منح أوكرانيا قرضا عسكريا بقيمة 90 مليار يورو، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون ابتزازنا، ولا يمكنهم تعريض أمن إمدادات الطاقة في المجر للخطر بالتواطؤ مع بروكسل والمعارضة المجرية، كلا، لا قطعا، هذا ما قلته بالضبط".أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديونأوربان: العلاقات بين أوكرانيا والمجر في أدنى مستوياتها

