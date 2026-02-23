https://sarabic.ae/20260223/أوربان-لن-يتمكن-الاتحاد-الأوروبي-وأوكرانيا-من-حرمان-المجر-من-إمدادات-الطاقة-الروسية-1110672119.html
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لن يتمكنا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "تتدخل بروكسل وكييف في الانتخابات المجرية لأنهما تريدان الإطاحة بحكومتنا الوطنية وفرض أجندتهما".وشدد أوربان أن مستقبل المجر يجب أن يقرره شعبها وحده.وقال للصحفيين: "أوضحت في اجتماع اليوم أننا لا نؤيد حزمة العقوبات الـ20 ولن نُجيزها، كما أوضحت أننا لن نوافق على منح أوكرانيا قرضا عسكريا بقيمة 90 مليار يورو، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون ابتزازنا، ولا يمكنهم تعريض أمن إمدادات الطاقة في المجر للخطر بالتواطؤ مع بروكسل والمعارضة المجرية، كلا، لا قطعا، هذا ما قلته بالضبط".أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديونأوربان: العلاقات بين أوكرانيا والمجر في أدنى مستوياتها
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لن يتمكنا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "تتدخل بروكسل وكييف في الانتخابات المجرية لأنهما تريدان الإطاحة بحكومتنا الوطنية وفرض أجندتهما".
وتابع: "لن يتمكنا من حرماننا من إمدادات الطاقة الروسية، أو إجبار أوكرانيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إجبارنا على إرسال الأموال، أو جرنا إلى حرب. كفى تدخلاً!".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "بلاده تعرقل حزمة جديدة من العقوبات التي يتم إعدادها ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف".
وقال للصحفيين: "أوضحت في اجتماع اليوم أننا لا نؤيد حزمة العقوبات الـ20 ولن نُجيزها، كما أوضحت أننا لن نوافق على منح أوكرانيا قرضا عسكريا بقيمة 90 مليار يورو
، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون ابتزازنا، ولا يمكنهم تعريض أمن إمدادات الطاقة في المجر للخطر بالتواطؤ مع بروكسل والمعارضة المجرية، كلا، لا قطعا، هذا ما قلته بالضبط".