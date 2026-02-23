https://sarabic.ae/20260223/سيارتو-المجر-تعرقل-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-وقرضا-بقيمة-90-مليار-يورو-لكييف--1110661357.html

سيارتو: المجر تعرقل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف

سيارتو: المجر تعرقل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف

23.02.2026

وقال للصحفيين: "أوضحت في اجتماع اليوم أننا لا نؤيد حزمة العقوبات الـ20 ولن نُجيزها، كما أوضحتُ أننا لن نوافق على منح أوكرانيا قرضًا عسكريًا بقيمة 90 مليار يورو، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون ابتزازنا، ولا يمكنهم تعريض أمن إمدادات الطاقة في المجر للخطر بالتواطؤ مع بروكسل والمعارضة المجرية، كلا، لا قطعًا، هذا ما قلته بالضبط". وأضاف: "الوضع يسمح باستخلاص 4 حقائق من اجتماع اليوم، أولًا، الأوروبيون يستعدون لحرب طويلة الأمد، ثانيًا، يرغبون في إرسال قوات إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن". ووفقا له فإن "دول الاتحاد الأوروبي ترغب في إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، أكثر مما تم تخصيصه حتى الآن، كما أنها تتحدث عن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وكأنه أمر لا مفر منه". وأكد أن أوكرانيا تنتهك سيادة المجر بوقف عبور النفط الروسي، قائلا: "في الوقت الراهن، ينتهك الأوكرانيون سيادتنا، إذ يُمكن تصنيف التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة في البلاد (نتيجة لوقف أوكرانيا عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا) على أنه انتهاك للسيادة".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط. وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.أوربان يتهم أوكرانيا بمحاولة إثارة الفوضى في المجرسيارتو: المجر تقرر تعليق صادرات وقود الديزل إلى كييف

