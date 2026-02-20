https://sarabic.ae/20260220/أوربان-يتهم-أوكرانيا-بمحاولة-إثارة-الفوضى-في-المجر-1110556422.html

أوربان يتهم أوكرانيا بمحاولة إثارة الفوضى في المجر

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تسعى لإثارة الفوضى في المجر عبر التدخل في الانتخابات المحلية واستخدام الابتزاز السياسي، مؤكدًا... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب أوربان في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوكرانيا تريد الفوضى في المجر. إنهم يتدخلون في الانتخابات المجرية بتمويل حزب المعارضة 'تيسا'. كما يستخدمون الابتزاز السياسي عبر حجب إمدادات النفط عبر خط أنابيب 'دروزبا' لرفع أسعار الوقود ونفقات الأسر. المجر لن تستسلم. سنحمي العائلات المجرية".وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري، من أن بودابست سترد على كييف ما لم تتوقف عن ابتزاز المجر بورقة وقف عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي:من جهته، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الأربعاء، أن المجر أوقفت إمدادات الديزل إلى أوكرانيا حتى استئناف نقل النفط الروسي. وقال إن ذلك جاء ردًا على ابتزاز كييف، التي لأسباب سياسية لم تستأنف نقل النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب "دروزبها"، محاولةً خلق أزمة طاقة في البلاد والتأثير على الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان.

