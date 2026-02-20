عربي
أوربان يتهم أوكرانيا بمحاولة إثارة الفوضى في المجر

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تسعى لإثارة الفوضى في المجر عبر التدخل في الانتخابات المحلية واستخدام الابتزاز السياسي، مؤكدًا أن المجر لن تستسلم.
وكتب أوربان في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوكرانيا تريد الفوضى في المجر. إنهم يتدخلون في الانتخابات المجرية بتمويل حزب المعارضة 'تيسا'. كما يستخدمون الابتزاز السياسي عبر حجب إمدادات النفط عبر خط أنابيب 'دروزبا' لرفع أسعار الوقود ونفقات الأسر. المجر لن تستسلم. سنحمي العائلات المجرية".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
أوربان: بودابست سترد على كييف ما لم تكف عن الابتزاز بوقف عبور النفط الروسي إلى المجر
أمس, 20:38 GMT
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري، من أن بودابست سترد على كييف ما لم تتوقف عن ابتزاز المجر بورقة وقف عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي:
"نحن لا نهدد وأنا لا أريد تصعيد الأمور، ولكننا نضع في اعتبارنا أيضًا أن إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا تمر عبر هنغاريا، نأمل أن يعود الأوكرانيون إلى صوابهم وألا يستمروا بعد فشل محاولتهم الأولى في الابتزاز وبث الاضطرابات والفوضى، وما لم يفعلوا ذلك فلدينا أفكار للرد".
من جهته، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الأربعاء، أن المجر أوقفت إمدادات الديزل إلى أوكرانيا حتى استئناف نقل النفط الروسي. وقال إن ذلك جاء ردًا على ابتزاز كييف، التي لأسباب سياسية لم تستأنف نقل النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب "دروزبها"، محاولةً خلق أزمة طاقة في البلاد والتأثير على الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان.
