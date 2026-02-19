عربي
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: بودابست سترد على كييف ما لم تكف عن الابتزاز بوقف عبور النفط الروسي إلى المجر
أوربان: بودابست سترد على كييف ما لم تكف عن الابتزاز بوقف عبور النفط الروسي إلى المجر
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من أن بودابست سترد على كييف ما لم تتوقف عن ابتزاز المجر بورقة وقف عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T20:38+0000
2026-02-19T20:38+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي: "نحن لا نهدد وأنا لا أريد تصعيد الأمور، ولكننا نضع في اعتبارنا أيضًا أن إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا تمر عبر هنغاريا، نأمل أن يعود الأوكرانيون إلى صوابهم وألا يستمروا بعد فشل محاولتهم الأولى في الابتزاز وبث الاضطرابات والفوضى، وما لم يفعلوا ذلك فلدينا أفكار للرد".وقال أوربان، في مقابلة مع راديو "كوسوث": "بدأنا فصل الشتاء باحتياطيات تزيد عن 40% من استهلاكنا السنوي. لذا لا تزال لدينا احتياطيات كافية، في الواقع، لسنا بحاجة حتى إلى استخدام الاحتياطي، وإذا استخدمناه، فسيكون بنسبة ضئيلة فقط، لأن الإمدادات متواصلة، لذلك لم ينقطع إمداد الغاز(الروسي) إلى البلاد. هذه مسألة أساسية، لأنه من دون الغاز والاحتياطيات لواجهنا مشاكل، لكن الوضع ليس كذلك".
أوربان: بودابست سترد على كييف ما لم تكف عن الابتزاز بوقف عبور النفط الروسي إلى المجر

20:38 GMT 19.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من أن بودابست سترد على كييف ما لم تتوقف عن ابتزاز المجر بورقة وقف عبور النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي: "نحن لا نهدد وأنا لا أريد تصعيد الأمور، ولكننا نضع في اعتبارنا أيضًا أن إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا تمر عبر هنغاريا، نأمل أن يعود الأوكرانيون إلى صوابهم وألا يستمروا بعد فشل محاولتهم الأولى في الابتزاز وبث الاضطرابات والفوضى، وما لم يفعلوا ذلك فلدينا أفكار للرد".

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يوم 16 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن بلاده ستواجه مشاكل هذا الشتاء من دون الغاز الروسي، مشيرا إلى أن الإمدادات متواصلة وهناك احتياطيات كافية.

المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الاستعدادات لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد
20:02 GMT
وقال أوربان، في مقابلة مع راديو "كوسوث": "بدأنا فصل الشتاء باحتياطيات تزيد عن 40% من استهلاكنا السنوي. لذا لا تزال لدينا احتياطيات كافية، في الواقع، لسنا بحاجة حتى إلى استخدام الاحتياطي، وإذا استخدمناه، فسيكون بنسبة ضئيلة فقط، لأن الإمدادات متواصلة، لذلك لم ينقطع إمداد الغاز(الروسي) إلى البلاد. هذه مسألة أساسية، لأنه من دون الغاز والاحتياطيات لواجهنا مشاكل، لكن الوضع ليس كذلك".
