أوربان: بودابست سترد على كييف ما لم تكف عن الابتزاز بوقف عبور النفط الروسي إلى المجر
19.02.2026
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي: "نحن لا نهدد وأنا لا أريد تصعيد الأمور، ولكننا نضع في اعتبارنا أيضًا أن إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا تمر عبر هنغاريا، نأمل أن يعود الأوكرانيون إلى صوابهم وألا يستمروا بعد فشل محاولتهم الأولى في الابتزاز وبث الاضطرابات والفوضى، وما لم يفعلوا ذلك فلدينا أفكار للرد".وقال أوربان، في مقابلة مع راديو "كوسوث": "بدأنا فصل الشتاء باحتياطيات تزيد عن 40% من استهلاكنا السنوي. لذا لا تزال لدينا احتياطيات كافية، في الواقع، لسنا بحاجة حتى إلى استخدام الاحتياطي، وإذا استخدمناه، فسيكون بنسبة ضئيلة فقط، لأن الإمدادات متواصلة، لذلك لم ينقطع إمداد الغاز(الروسي) إلى البلاد. هذه مسألة أساسية، لأنه من دون الغاز والاحتياطيات لواجهنا مشاكل، لكن الوضع ليس كذلك".
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي: "نحن لا نهدد وأنا لا أريد تصعيد الأمور، ولكننا نضع في اعتبارنا أيضًا أن إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا تمر عبر هنغاريا، نأمل أن يعود الأوكرانيون إلى صوابهم وألا يستمروا بعد فشل محاولتهم الأولى في الابتزاز وبث الاضطرابات والفوضى، وما لم يفعلوا ذلك فلدينا أفكار للرد".
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يوم 16 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن بلاده ستواجه مشاكل هذا الشتاء من دون الغاز الروسي، مشيرا إلى أن الإمدادات متواصلة وهناك احتياطيات كافية.
وقال أوربان، في مقابلة مع راديو "كوسوث": "بدأنا فصل الشتاء باحتياطيات تزيد عن 40% من استهلاكنا السنوي. لذا لا تزال لدينا احتياطيات كافية، في الواقع، لسنا بحاجة حتى إلى استخدام الاحتياطي، وإذا استخدمناه، فسيكون بنسبة ضئيلة فقط، لأن الإمدادات متواصلة، لذلك لم ينقطع إمداد الغاز(الروسي) إلى البلاد. هذه مسألة أساسية، لأنه من دون الغاز والاحتياطيات لواجهنا مشاكل، لكن الوضع ليس كذلك".