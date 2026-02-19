https://sarabic.ae/20260219/بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-هاتفيا-الاستعدادات-لاجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-1110551036.html
بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الاستعدادات لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا عبر الهاتف الاستعدادات للاجتماع المقبل... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان صادر عن المكتب: "خلال مكالمة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي في موسكو الأسبوع المقبل".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، يوم 8 فبراير/ شباط الجاري، بحثا خلالها ترتيبات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا المقرر في موسكو يوم 25 شباط/ فبراير الجاري.
وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بيلتا": "أجرى رئيسا بيلاروسيا وروسيا، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مساء اليوم، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد".
وأضافت أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.