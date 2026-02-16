عربي
أمساليوم
بث مباشر
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا

09:30 GMT 16.02.2026
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، أن روسيا والصين دولتان أساسيتان لوجود بلاده.
وصرح لوكاشينكو خلال اجتماع مع سكرتير دولة الاتحاد، سيرغي غلازييف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا": "هذا هو موقفنا: روسيا والصين دولتان أساسيتان لوجود بيلاروسيا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب، بما فيه الولايات المتحدة، أغلق أبوابه أمام بيلاروسيا ذات مرة، و"لم يدعونا حتى للدخول".

وأضاف: لطالما أبقت الصين وروسيا أبوابهما مفتوحة، ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ هل تصرفنا ضد أمريكا بأي شكل من الأشكال؟ ​​كلا، كل شيء واضح.

وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وكشف لوكاشينكو، بأن اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (روسيا بيلاروسيا) سيعقد في 26 شباط/فبراير.
ونقلت وكالة بيلتا عن لوكاشينكو قوله: "في 26 شباط /فبراير، بالتوافق مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد)، لقد ناقشنا هذه المسالة في آخر مرة تحدثنا فيها.. وهذا الأمر كان المسألة الرئيسية لمحادثتنا الهاتفية".
