https://sarabic.ae/20260216/لوكاشينكو-روسيا-والصين-دولتان-حيويتان-لبيلاروسيا-1110408399.html
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، أن روسيا والصين دولتان أساسيتان لوجود بلاده. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T09:30+0000
2026-02-16T09:30+0000
2026-02-16T09:30+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108423911_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_1596b340ce783a3fb0a750dfc3f0eec4.jpg
وصرح لوكاشينكو خلال اجتماع مع سكرتير دولة الاتحاد، سيرغي غلازييف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا": "هذا هو موقفنا: روسيا والصين دولتان أساسيتان لوجود بيلاروسيا". وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب، بما فيه الولايات المتحدة، أغلق أبوابه أمام بيلاروسيا ذات مرة، و"لم يدعونا حتى للدخول".وكشف لوكاشينكو، بأن اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (روسيا بيلاروسيا) سيعقد في 26 شباط/فبراير.ونقلت وكالة بيلتا عن لوكاشينكو قوله: "في 26 شباط /فبراير، بالتوافق مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد)، لقد ناقشنا هذه المسالة في آخر مرة تحدثنا فيها.. وهذا الأمر كان المسألة الرئيسية لمحادثتنا الهاتفية".الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"
https://sarabic.ae/20251230/وحدة-صواريخ-أوريشنيك-تنفذ-تدريبا-قتاليا-في-بيلاروسيا---الدفاع-الروسية-1108716518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108423911_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_6321651eccc6f646f85fcc862f1e467c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، أن روسيا والصين دولتان أساسيتان لوجود بلاده.
وصرح لوكاشينكو خلال اجتماع مع سكرتير دولة الاتحاد، سيرغي غلازييف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا": "هذا هو موقفنا: روسيا والصين دولتان أساسيتان لوجود بيلاروسيا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب، بما فيه الولايات المتحدة، أغلق أبوابه أمام بيلاروسيا ذات مرة، و"لم يدعونا حتى للدخول".
وأضاف: لطالما أبقت الصين وروسيا أبوابهما مفتوحة، ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ هل تصرفنا ضد أمريكا بأي شكل من الأشكال؟ كلا، كل شيء واضح.
30 ديسمبر 2025, 07:56 GMT
وكشف لوكاشينكو، بأن اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (روسيا بيلاروسيا) سيعقد في 26 شباط/فبراير.
ونقلت وكالة بيلتا عن لوكاشينكو قوله: "في 26 شباط /فبراير، بالتوافق مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد)، لقد ناقشنا هذه المسالة في آخر مرة تحدثنا فيها.. وهذا الأمر كان المسألة الرئيسية لمحادثتنا الهاتفية".