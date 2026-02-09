الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الغرب يسعى لتنفيذ سيناريو "الثورة الملونة"، لذلك يعمل على إيجاد "مؤيدين ليبراليين" جدد في بيلاروسيا. 09.02.2026
2026-02-09T09:08+0000
2026-02-09T09:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
أحداث بيلاروسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_bbd12bdefbecee21b617332f4b9c27f7.jpg
وجاء في البيان: "لتنفيذ سيناريو "الثورة الملونة"، يكمن الهدف في إيجاد مؤيدين ليبراليين جدد في المجتمع البيلاروسي".وأشار إلى أن "المجتمع البيلاروسي، بعد تجاوزه الأزمة السياسية الداخلية التي تم تسييرها، من قِبل قوى خارجية معادية عام 2020، حصل بذلك على "لقاح وقائي" جيد ضد محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد، ولدى البيلاروسيين أمام أعينهم أمثلة من أوكرانيا ومولدافيا والعديد من الدول الأخرى التي دمّرت تحقيقا لطموحات جيوسياسية غربية تحت غطاء شعارات زائفة تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان عددا من القضايا الدولية الملحةالكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية
09:08 GMT 09.02.2026
مبنى الاستخبارات الروسية
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الغرب يسعى لتنفيذ سيناريو "الثورة الملونة"، لذلك يعمل على إيجاد "مؤيدين ليبراليين" جدد في بيلاروسيا.
وجاء في البيان: "لتنفيذ سيناريو "الثورة الملونة"، يكمن الهدف في إيجاد مؤيدين ليبراليين جدد في المجتمع البيلاروسي".

وأضاف: "يأمل الغرب في إضعاف الروابط بين مينسك وموسكو، في إطار الدولة الاتحادية، ويعيق روسيا من تحقيق أهدافها في عمليتها العسكرية الخاصة".

تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الإمارات في 2026
2 يناير, 04:30 GMT

وتابع: "الشخصيات الهاربة التي تحصّنت في ليتوانيا وبولندا بقيادة تيخانوفسكايا (ممثلة المعارضة البيلاروسية)، أثبتت خلال السنوات الأخيرة عجزها التام عن التأثير بأي شكل من الأشكال على مجريات الأحداث في بلدها الأم، ويخطط الغربيون لإجراء "جرد" دقيق لكوادر المعارضة البيلاروسية بهدف تقييم إمكانية استخدامها في أنشطة تخريبية، ومن المقرر تشكيل قاعدة من "الغاضبين على ألكسندر لوكاشينكو" تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030".

وأشار إلى أن "المجتمع البيلاروسي، بعد تجاوزه الأزمة السياسية الداخلية التي تم تسييرها، من قِبل قوى خارجية معادية عام 2020، حصل بذلك على "لقاح وقائي" جيد ضد محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد، ولدى البيلاروسيين أمام أعينهم أمثلة من أوكرانيا ومولدافيا والعديد من الدول الأخرى التي دمّرت تحقيقا لطموحات جيوسياسية غربية تحت غطاء شعارات زائفة تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان عددا من القضايا الدولية الملحة
الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية
