الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية

وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "هناك ديناميكية عالية. الأمريكيون، بصفتهم وسطاء، يضغطون من حيث الوقت ويعجّلون الأمور، ويمكن تفهم ذلك".وأشار إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، "كان مهما جدا".وأضاف بيسكوف: "كان هناك اتفاق على أن تعقد في اليوم التالي مفاوضات مجموعات العمل الأمنية في أبوظبي، وكانت هذه المجموعات بحاجة لتلقي التعليمات، ولهذا كان لقاء بوتين مع ويتكوف، مهما جدًا".وفي سياق آخر، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، عوقب فورًا بسحب دعوة وجّهت له للانضمام إلى "مجلس السلام" عقب تصريحاته بشأن الولايات المتحدة.وأردف: "(كارني) عوقب على الفور عبر سحب دعوة الولايات المتحدة له للانضمام إلى مجلس السلام".كما لم يستبعد بيسكوف أن تواجه كندا "صداعًا كبيرًا" عقب تصريحات رئيس وزرائها بشأن الولايات المتحدة وغرينلاند، وذلك بعد أن عبّر كارني، في وقت سابق، عن دعمه لحق غرينلاند والدنمارك في تقرير مستقبل الجزيرة بشكل مستقل.وأضاف بيسكوف: "لا أعلم إلى أي مدى سيكون ذلك مؤلمًا لكندا، لكن يمكنني الافتراض، بدرجة كبيرة، من الاحتمال أن الكنديين تنتظرهم مشكلات كبيرة".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أن "روسيا تُثمّن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتُعرب عن امتنانها لجميع من ساهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".وقال بوليشوك، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو معلوم، جرت آخر الاتصالات، وهذه المرة على المستوى العسكري، في أبو ظبي. ونحن ممتنون لجميع من وفروا منصة للوساطة في مختلف جوانب التسوية، من القضايا العسكرية والسياسية إلى الإنسانية".وأشار المسؤول بالخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".الخارجية الروسية: كييف لم ترد على مقترحات موسكو بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة وقف إطلاق النارموسكو: نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وستصبح هدفا مشروعا

