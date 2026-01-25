الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/الكرملين-الولايات-المتحدة-تسارع-في-مسار-التسوية-الأوكرانية-1109614694.html
الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية
الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها وسيطًا في عملية التسوية الأوكرانية، تضغط من حيث الوقت... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T11:40+0000
2026-01-25T12:16+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "هناك ديناميكية عالية. الأمريكيون، بصفتهم وسطاء، يضغطون من حيث الوقت ويعجّلون الأمور، ويمكن تفهم ذلك".وأشار إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، "كان مهما جدا".وأضاف بيسكوف: "كان هناك اتفاق على أن تعقد في اليوم التالي مفاوضات مجموعات العمل الأمنية في أبوظبي، وكانت هذه المجموعات بحاجة لتلقي التعليمات، ولهذا كان لقاء بوتين مع ويتكوف، مهما جدًا".وفي سياق آخر، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، عوقب فورًا بسحب دعوة وجّهت له للانضمام إلى "مجلس السلام" عقب تصريحاته بشأن الولايات المتحدة.وأردف: "(كارني) عوقب على الفور عبر سحب دعوة الولايات المتحدة له للانضمام إلى مجلس السلام".كما لم يستبعد بيسكوف أن تواجه كندا "صداعًا كبيرًا" عقب تصريحات رئيس وزرائها بشأن الولايات المتحدة وغرينلاند، وذلك بعد أن عبّر كارني، في وقت سابق، عن دعمه لحق غرينلاند والدنمارك في تقرير مستقبل الجزيرة بشكل مستقل.وأضاف بيسكوف: "لا أعلم إلى أي مدى سيكون ذلك مؤلمًا لكندا، لكن يمكنني الافتراض، بدرجة كبيرة، من الاحتمال أن الكنديين تنتظرهم مشكلات كبيرة".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أن "روسيا تُثمّن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتُعرب عن امتنانها لجميع من ساهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".وقال بوليشوك، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو معلوم، جرت آخر الاتصالات، وهذه المرة على المستوى العسكري، في أبو ظبي. ونحن ممتنون لجميع من وفروا منصة للوساطة في مختلف جوانب التسوية، من القضايا العسكرية والسياسية إلى الإنسانية".وأشار المسؤول بالخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".الخارجية الروسية: كييف لم ترد على مقترحات موسكو بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة وقف إطلاق النارموسكو: نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وستصبح هدفا مشروعا
https://sarabic.ae/20260125/الكرملين-حول-الوضع-القائم-بين-واشنطن-وبروكسل-نتاج-نفاق-ساد-أوروبا-لسنوات-عديدة-1109611214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية

11:40 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 12:16 GMT 25.01.2026)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها وسيطًا في عملية التسوية الأوكرانية، تضغط من حيث الوقت وتتحرك بسرعة، مشيرًا إلى أن ذلك أمر يمكن تفهّمه.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "هناك ديناميكية عالية. الأمريكيون، بصفتهم وسطاء، يضغطون من حيث الوقت ويعجّلون الأمور، ويمكن تفهم ذلك".
وأشار إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، "كان مهما جدا".
وأضاف بيسكوف: "كان هناك اتفاق على أن تعقد في اليوم التالي مفاوضات مجموعات العمل الأمنية في أبوظبي، وكانت هذه المجموعات بحاجة لتلقي التعليمات، ولهذا كان لقاء بوتين مع ويتكوف، مهما جدًا".

وأوضح أن "موسكو، منذ البداية، كانت تشير إلى أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون طويلًا وصعبًا"، لافتًا إلى أن تنفيذ "صيغة أنكوريدج" لحل القضية الإقليمية في أوكرانيا، سيتيح تحقيق تقدم سريع في عملية التسوية.

وفي سياق آخر، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، عوقب فورًا بسحب دعوة وجّهت له للانضمام إلى "مجلس السلام" عقب تصريحاته بشأن الولايات المتحدة.
وأردف: "(كارني) عوقب على الفور عبر سحب دعوة الولايات المتحدة له للانضمام إلى مجلس السلام".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
الكرملين حول الوضع القائم بين واشنطن وبروكسل: نتاج نفاق ساد أوروبا لسنوات عديدة
09:47 GMT
كما لم يستبعد بيسكوف أن تواجه كندا "صداعًا كبيرًا" عقب تصريحات رئيس وزرائها بشأن الولايات المتحدة وغرينلاند، وذلك بعد أن عبّر كارني، في وقت سابق، عن دعمه لحق غرينلاند والدنمارك في تقرير مستقبل الجزيرة بشكل مستقل.
وأضاف بيسكوف: "لا أعلم إلى أي مدى سيكون ذلك مؤلمًا لكندا، لكن يمكنني الافتراض، بدرجة كبيرة، من الاحتمال أن الكنديين تنتظرهم مشكلات كبيرة".

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الوضع المحيط بغرينلاند يتطلب تحليلًا، وما تزال موسكو لا تعرف تفاصيل أي صفقة أمريكية محتملة بشأن الجزيرة".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أن "روسيا تُثمّن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتُعرب عن امتنانها لجميع من ساهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".
وقال بوليشوك، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو معلوم، جرت آخر الاتصالات، وهذه المرة على المستوى العسكري، في أبو ظبي. ونحن ممتنون لجميع من وفروا منصة للوساطة في مختلف جوانب التسوية، من القضايا العسكرية والسياسية إلى الإنسانية".
وأشار المسؤول بالخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".
الخارجية الروسية: كييف لم ترد على مقترحات موسكو بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة وقف إطلاق النار
موسكو: نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وستصبح هدفا مشروعا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала