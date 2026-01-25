https://sarabic.ae/20260125/الخارجية-الروسية-كييف-لم-ترد-على-مقترحات-موسكو-بشأن-إنشاء-مركز-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-1109603178.html
أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، اليوم الأحد، أن كييف لم ترد حتى الآن على مقترحات موسكو بشأن إنشاء مركز...
موسكو –سبوتنيك. وقال بوليتشوك في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن كييف منذ يوليو/ تموز 2025 لم ترد على مقترحاتنا بشأن المركز الثنائي لمراقبة والتحكم في نظام وقف إطلاق النار وثلاث مجموعات عمل، ولم تستجيب لاستعدادنا لرفع مستوى الوفود، باختصار، الكرة الآن في ملعب الجانب الأوكراني".وأشار بوليشوك إلى أن "وزارة خارجية أوكرانيا أعلنت عام 2025 تعليق المفاوضات في إسطنبول، بزعم عدم إحراز تقدم ملموس".وأضاف: "هذا يبدو [مبرراً] واهياً ".يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل المحادثات الروسية الأوكرانية بمشالركة الولايات المتحدة في أبوظبي، وسط مساع دبلوماسية متعددة الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراع.
أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، اليوم الأحد، أن كييف لم ترد حتى الآن على مقترحات موسكو بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة والتحكم في نظام وقف إطلاق النار، كما أنها لم ترد على استعداد روسيا لرفع مستوى الوفود المشاركة في إطار مفاوضات إسطنبول.
موسكو –سبوتنيك. وقال بوليتشوك في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن كييف منذ يوليو/ تموز 2025 لم ترد على مقترحاتنا بشأن المركز الثنائي لمراقبة والتحكم في نظام وقف إطلاق النار وثلاث مجموعات عمل، ولم تستجيب لاستعدادنا لرفع مستوى الوفود، باختصار، الكرة الآن في ملعب الجانب الأوكراني".
وأكد، "نظل منفتحين على مواصلة الحوار، ونقدّر عالياً حسن ضيافة تركيا".
وأشار بوليشوك إلى أن "وزارة خارجية أوكرانيا أعلنت عام 2025 تعليق المفاوضات في إسطنبول، بزعم عدم إحراز تقدم ملموس".
وأضاف: "هذا يبدو [مبرراً] واهياً ".
يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل المحادثات الروسية الأوكرانية بمشالركة الولايات المتحدة في أبوظبي، وسط مساع دبلوماسية متعددة الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراع.