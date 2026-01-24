عربي
موسكو: روسيا تثمن المبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانية
موسكو: روسيا تثمن المبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانية
أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، اليوم السبت، أن روسيا تُثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
موسكو: روسيا تثمن المبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانية

أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، اليوم السبت، أن روسيا تُثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتُعرب عن امتنانها لجميع من ساهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال بوليشوك، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو معلوم، جرت آخر الاتصالات، وهذه المرة على المستوى العسكري، في أبو ظبي. ونحن ممتنون لجميع من وفروا منصة للوساطة في مختلف جوانب التسوية، من القضايا العسكرية والسياسية إلى الإنسانية".

وأشار المسؤول بالخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".

وأكد بوليشوك: "نُثمن مبادرات السلام التي أطلقتها الصين والبرازيل والدول الأفريقية والعربية، والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الأميركية، والنوايا الصادقة لمجموعة أصدقاء السلام في أوكرانيا في نيويورك".
يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل المحادثات الروسية الأوكرانية بمشالركة الولايات المتحدة في أبوظبي، وسط مساع دبلوماسية متعددة الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراع.
وزير الخارجية التونسي السابق: زيلينسكي لم يعد يعول على أوروبا والتسوية باتت الخيار الأقل كلفة
