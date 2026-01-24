عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
باحث لبناني: مباحثات أبوظبي تضع اللمسات الأخيرة على تسوية الأزمة الأوكرانية
60
2026
باحث لبناني: مباحثات أبوظبي تضع اللمسات الأخيرة على تسوية الأزمة الأوكرانية

تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور حسان الزين، من البرازيل، المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبوظبي، مشيرا إلى أنها "تأتي استكمالا للقاء الذي عقد في روسيا بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
واعتبر الزين، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن هناك "توجها لوضع اللمسات الأخيرة على تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن لقاء أبوظبي قد يشكل بداية لحوار جديد وإعادة ترتيب الأوراق بين جميع الأطراف، مع طرح مختلف الملفات على الطاولة".
وأوضح الباحث أن "ملف الأراضي يُعد الأهم، وأن الاستراتيجية الروسية واضحة وبعيدة المدى، وتهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي، مع عدم التنازل عن الملفات الأساسية، ولا سيما إقليم الدونباس".
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
رئيس دولة الإمارات يستقبل وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة
أمس, 16:57 GMT
وأشار الزين إلى أن "زيلينسكي بات وحيدا، ويسعى إلى الخروج بأقل كلفة ممكنة، سواء على المستوى الجغرافي أو الاستراتيجي، وهو أمام واقع لا مفر منه سوى التوصل إلى اتفاق مع روسيا".
ولفت إلى أن "التفاؤل الروسي الحذر"، مشددا على أن قضية غرينلاند أطاحت بالجميع، وبالحلف الأطلسي، وبالملف الأوكراني، متوقعا أن "يتجه الأوروبيون نحو مزيد من التصالح مع الروس والصينيين، حيث يعتبر زيلينسكي الورقة الأضعف".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفة
01:37 GMT
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة تلقى تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين.
وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، صباح أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.
وأكد بيسكوف مجددا على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.
الإمارات تأمل أن تسهم المحادثات الثلاثية في أبو ظبي بتقريب التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية
الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتين
