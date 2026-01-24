https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-الاتصالات-حول-أوكرانيا-مستمرة-على-مستويات-مختلفة-1109575411.html
الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفة
الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفة
سبوتنيك عربي
أوضح أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T01:37+0000
2026-01-24T01:37+0000
2026-01-24T01:36+0000
الخارجية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقال بوليشوك، معلقًا على الاجتماع الذي جرى في موسكو بين ممثلي الولايات المتحدة وقيادة روسيا، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. وبالتالي، فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية إلى حد كبير".كما أكد بوليشوك أن الجانب الروسي يهدف إلى استمرار الحوار بشأن تنفيذ نتائج أنكوريدج.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ليلة 22-23 يناير/كانون الثاني اجتماعًا مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وناقشت المباحثات، التي استمرت حوالي أربع ساعات، قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي.
https://sarabic.ae/20260123/روسيا-زيارة-الوفد-الأمريكي-إلى-موسكو-كان-لإطلاع-القيادة-الروسية-على-نتائج-الاتصالات-مع-كييف-وأوروبا-1109574506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفة
أوضح أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة، مؤكدًا أن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية، وأن موسكو تهدف إلى تنفيذ نتائج أنكوريدج.
وقال بوليشوك، معلقًا على الاجتماع الذي جرى في موسكو بين ممثلي الولايات المتحدة وقيادة روسيا، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. وبالتالي، فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية إلى حد كبير".
كما أكد بوليشوك أن الجانب الروسي يهدف إلى استمرار الحوار بشأن تنفيذ نتائج أنكوريدج.
وقال بوليشوك: "الجانب الروسي في هذه الاتصالات يعتمد على المواقف المبدئية المعروفة التي حددها الرئيس الروسي في يونيو/حزيران 2024، وعلى تفاهمات توافقية تم التوصل إليها في ألاسكا في أغسطس/آب 2025".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ليلة 22-23 يناير/كانون الثاني اجتماعًا مع الوفد الأمريكي
برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وناقشت المباحثات، التي استمرت حوالي أربع ساعات، قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي.