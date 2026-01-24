https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-الاتصالات-حول-أوكرانيا-مستمرة-على-مستويات-مختلفة-1109575411.html

الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفة

أوضح أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على...

وقال بوليشوك، معلقًا على الاجتماع الذي جرى في موسكو بين ممثلي الولايات المتحدة وقيادة روسيا، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. وبالتالي، فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية إلى حد كبير".كما أكد بوليشوك أن الجانب الروسي يهدف إلى استمرار الحوار بشأن تنفيذ نتائج أنكوريدج.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ليلة 22-23 يناير/كانون الثاني اجتماعًا مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وناقشت المباحثات، التي استمرت حوالي أربع ساعات، قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي.

