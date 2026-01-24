الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفة

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أوضح أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة، مؤكدًا أن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية، وأن موسكو تهدف إلى تنفيذ نتائج أنكوريدج.
وقال بوليشوك، معلقًا على الاجتماع الذي جرى في موسكو بين ممثلي الولايات المتحدة وقيادة روسيا، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. وبالتالي، فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية إلى حد كبير".
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: لقاء الوفد الأمريكي مع بوتين كان لإطلاعه شخصيا بنتائج اتصالاتهم مع كييف وأوروبا
أمس, 23:23 GMT
كما أكد بوليشوك أن الجانب الروسي يهدف إلى استمرار الحوار بشأن تنفيذ نتائج أنكوريدج.
وقال بوليشوك: "الجانب الروسي في هذه الاتصالات يعتمد على المواقف المبدئية المعروفة التي حددها الرئيس الروسي في يونيو/حزيران 2024، وعلى تفاهمات توافقية تم التوصل إليها في ألاسكا في أغسطس/آب 2025".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ليلة 22-23 يناير/كانون الثاني اجتماعًا مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وناقشت المباحثات، التي استمرت حوالي أربع ساعات، قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي.
