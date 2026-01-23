https://sarabic.ae/20260123/روسيا-زيارة-الوفد-الأمريكي-إلى-موسكو-كان-لإطلاع-القيادة-الروسية-على-نتائج-الاتصالات-مع-كييف-وأوروبا-1109574506.html
موسكو: لقاء الوفد الأمريكي مع بوتين كان لإطلاعه شخصيا بنتائج اتصالاتهم مع كييف وأوروبا
2026-01-23T23:23+0000
2026-01-23T23:23+0000
2026-01-23T23:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وقال بوليشوك، في مقابلة مع "سبوتنيك": "كما هو معروف، جاء الممثلون الأمريكيون خصيصًا إلى موسكو في 22-23 يناير/كانون الثاني لإبلاغ القيادة الروسية شخصيًا بنتائج اتصالاتهم مع الأوكرانيين والأوروبيين ولتحديد معًا معنا معالم الخطوات القادمة".وأضاف: "كانت الزيارة مفيدة من جميع النواحي لكلا الطرفين".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ليلة 22-23 يناير/كانون الثاني اجتماعًا مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. وناقشت المباحثات، التي استمرت حوالي أربع ساعات، قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي.
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
أفاد ألكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن ممثلي الولايات المتحدة زاروا موسكو لإبلاغ القيادة الروسية شخصيًا بنتائج اتصالاتهم مع كييف والاتحاد الأوروبي.
وقال بوليشوك، في مقابلة مع "سبوتنيك
": "كما هو معروف، جاء الممثلون الأمريكيون خصيصًا إلى موسكو في 22-23 يناير/كانون الثاني لإبلاغ القيادة الروسية شخصيًا بنتائج اتصالاتهم مع الأوكرانيين والأوروبيين ولتحديد معًا معنا معالم الخطوات القادمة".
وأضاف: "كانت الزيارة مفيدة من جميع النواحي لكلا الطرفين".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ليلة 22-23 يناير/كانون الثاني اجتماعًا مع الوفد الأمريكي
برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وناقشت المباحثات، التي استمرت حوالي أربع ساعات، قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي.