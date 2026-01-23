https://sarabic.ae/20260123/أوشاكوف-مفاوضات-بوتين-مع-الوفد-الأمريكي-كانت-بناءة-وصريحة-للغاية-1109543702.html
الكرملين يعلن نتائج محادثات بوتين وويتكوف
الكرملين يعلن نتائج محادثات بوتين وويتكوف
23.01.2026
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وأشار إلى أن مجموعة العمل الروسية تضم ممثلين من قيادة وزارة الدفاع، وأن الوفد الروسي المتوجه إلى أبوظبي تلقى تعليمات محددة من الرئيس بوتين.ولفت أوشاكوف إلى أن رئيسا المجموعة الثنائية المعنية بالشؤون الاقتصادية، كيريل ديميترييف وستيف ويتكووف سيلتقيان في أبوظبي.وأكد أوشاكوف أن روسيا ستواصل متابعة أهداف عمليتها العسكرية الخاصة بشكل متسلسل طالما لم يتم التوصل إلى تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة.وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
01:38 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 01:48 GMT 23.01.2026)
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأشار إلى أن مجموعة العمل الروسية تضم ممثلين من قيادة وزارة الدفاع، وأن الوفد الروسي المتوجه إلى أبوظبي تلقى تعليمات محددة من الرئيس بوتين.
ولفت أوشاكوف إلى أن رئيسا المجموعة الثنائية المعنية بالشؤون الاقتصادية، كيريل ديميترييف وستيف ويتكووف سيلتقيان في أبوظبي.
وأكد مساعد الرئيس الروسي على أن الاجتماع ركز على الاطلاع على نتائج اتصالات الولايات المتحدة مع كييف وأوروبا، وقد شارك ويتكوف وكوشنر انطباعاتهما عن الاتصالات التي جرت في دافوس، بما في ذلك لقاء ترامب مع زيلينسكي.
وأكد أوشاكوف أن روسيا ستواصل متابعة أهداف عمليتها العسكرية الخاصة بشكل متسلسل طالما لم يتم التوصل إلى تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.
وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة.
وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة
، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.
وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.
وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.