اجتماع بوتين مع ويتكوف يستمر لأكثر من ساعتين
22:17 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 22:34 GMT 22.01.2026)
يستمر اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف منذ ساعتين في موسكو، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.
كما يشارك في اللقاء، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومفوض دائرة المشتريات في إدارة الخدمات العامة الأمريكية جوش غرونباوم.
وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
وكما نقلت وكالة "بلومبرغ"، يعتزم ويتكوف وكوشنر التطرق إلى مسألة الضمانات الأمنية لكييف
، وتقديم مشاريع خطط لإنهاء النزاع.
وبحسب المبعوث الخاص، فقد تحقق تقدم كبير في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، وانحصر الأمر في حل مسألة واحدة.
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.