بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا- عاجل
22.01.2026
وأفاد الكرملين، مساء اليوم الخميس، ببدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في الكرملين.وقال الكرملين في بيان إنه من الجانب الأميركي يشارك في المباحثات بجانب ويتكوف وكوشنر "مفوض خدمة المشتريات الفيدرالية التابعة لإدارة الخدمات العامة الأميركية جوش غرونباوم"، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها غرونباوم بالمحادثات.وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، مساء اليوم.وكان ويتكوف قد أعلن، يوم الأربعاء، أنه سيتوجه برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إلى موسكو يوم الخميس، حيث يعتزمان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن اللقاء مدرج على جدول أعمال الرئيس بوتين.
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا- عاجل
أعلن الكرملين انطلاق المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.
وأفاد الكرملين، مساء اليوم الخميس، ببدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في الكرملين.
وذكر الكرملين أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يشاركان في الاجتماع.
وقال الكرملين في بيان إنه من الجانب الأميركي يشارك في المباحثات بجانب ويتكوف وكوشنر "مفوض خدمة المشتريات الفيدرالية التابعة لإدارة الخدمات العامة الأميركية جوش غرونباوم"، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها غرونباوم بالمحادثات.
وخلال اللقاء، وجه بوتين التحية للحضور وأعرب عن سعادته برؤية ويتكوف مجددًا، فيما حرص ويتكوف على تقديم غرونباوم إلى الرئيس الروسي.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين
، مساء اليوم.
وكان ويتكوف قد أعلن، يوم الأربعاء، أنه سيتوجه برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إلى موسكو يوم الخميس، حيث يعتزمان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن اللقاء مدرج على جدول أعمال الرئيس بوتين.