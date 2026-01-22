عربي
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: حل النزاع في أوكرانيا قريب إلى حد ما
ترامب: حل النزاع في أوكرانيا قريب إلى حد ما
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه "يتوقع التوصل إلى تسوية في أوكرانيا في وقت قريب، وأن ما كان يعتقد أنه سهل ، تبين أنه الأصعب". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T10:45+0000
2026-01-22T10:45+0000
ترامب
واشنطن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg
وذكر ترامب خلال مراسم توقيع ميثاق "مجلس السلام" على هامش منتدى "دافوس": "لقد أنهينا 8 حروب، وأعتقد أن حربا أخرى ستنتهي قريبا جدا. تعرفون ما هي؟ الحرب التي كنت أظن أنها ستكون سهلة، تبين أنها ربما الأصعب، لكننا نجري اجتماعات، ونعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا".وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس. الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتهاويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
ترامب: حل النزاع في أوكرانيا قريب إلى حد ما

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه "يتوقع التوصل إلى تسوية في أوكرانيا في وقت قريب، وأن ما كان يعتقد أنه سهل ، تبين أنه الأصعب".
وذكر ترامب خلال مراسم توقيع ميثاق "مجلس السلام" على هامش منتدى "دافوس": "لقد أنهينا 8 حروب، وأعتقد أن حربا أخرى ستنتهي قريبا جدا. تعرفون ما هي؟ الحرب التي كنت أظن أنها ستكون سهلة، تبين أنها ربما الأصعب، لكننا نجري اجتماعات، ونعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
باحث: دعوة ترامب لروسيا إلى "مجلس السلام" تعكس اعترافا بدورها المحوري في النظام الدولي
10:22 GMT

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.
الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
