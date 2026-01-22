https://sarabic.ae/20260122/ويتكوف-تم-إحراز-تقدم-كبير-بشأن-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا--1109500632.html

ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا

ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قال إنه "تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا". 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T07:49+0000

2026-01-22T07:49+0000

2026-01-22T07:51+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم العربي

العالم

جاريد كوشنر

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg

وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن ويتكوف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن أوكرانيا".وقال ويتكوف، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر "دافوس": "أعتقد أن الأمر بات محصوراً في قضية واحدة، وقد ناقشنا بالفعل خيارات متعددة لحلها، ما يعني أنها قابلة للحل". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا. وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزةأوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا

https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html

https://sarabic.ae/20260114/ويتكوف-يعلن-إطلاق-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--1109240987.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, جاريد كوشنر, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا