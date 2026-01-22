ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قال إنه "تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T07:49+0000
2026-01-22T07:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
جاريد كوشنر
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن ويتكوف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن أوكرانيا".وقال ويتكوف، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر "دافوس": "أعتقد أن الأمر بات محصوراً في قضية واحدة، وقد ناقشنا بالفعل خيارات متعددة لحلها، ما يعني أنها قابلة للحل". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا. وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزةأوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا
https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html
https://sarabic.ae/20260114/ويتكوف-يعلن-إطلاق-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--1109240987.html
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا

07:49 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 07:51 GMT 22.01.2026)
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
أفادت وسائل إعلامية، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قال إنه "تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا".
وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن ويتكوف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن أوكرانيا".

وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء منطقة حرة في أوكرانيا، قال ويتكوف: "قضينا مساء أمس في مناقشة مسار الاقتصاد الأوكراني التصاعدي، وأعتقد أن إنشاء منطقة حرة سيُحدث نقلة نوعية"، وفقا لوسائل الإعلام.

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي،، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ويتكوف يعلق على محادثاته مع دميترييف في دافوس
20 يناير, 18:55 GMT
وقال ويتكوف، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر "دافوس": "أعتقد أن الأمر بات محصوراً في قضية واحدة، وقد ناقشنا بالفعل خيارات متعددة لحلها، ما يعني أنها قابلة للحل".

وأضاف: "حان وقت إنهاء (الصراع الروسي الأوكراني)، وأعتقد أننا قادرون على ذلك".

عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
14 يناير, 16:50 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.
الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
أوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا
