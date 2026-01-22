https://sarabic.ae/20260122/ويتكوف-تم-إحراز-تقدم-كبير-بشأن-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا--1109500632.html
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قال إنه "تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T07:49+0000
2026-01-22T07:49+0000
2026-01-22T07:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
جاريد كوشنر
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن ويتكوف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن أوكرانيا".وقال ويتكوف، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر "دافوس": "أعتقد أن الأمر بات محصوراً في قضية واحدة، وقد ناقشنا بالفعل خيارات متعددة لحلها، ما يعني أنها قابلة للحل". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا. وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزةأوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا
https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html
https://sarabic.ae/20260114/ويتكوف-يعلن-إطلاق-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--1109240987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, جاريد كوشنر, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, جاريد كوشنر, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
07:49 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 07:51 GMT 22.01.2026)
أفادت وسائل إعلامية، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قال إنه "تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا".
وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن ويتكوف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن أوكرانيا".
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء منطقة حرة في أوكرانيا، قال ويتكوف: "قضينا مساء أمس في مناقشة مسار الاقتصاد الأوكراني التصاعدي، وأعتقد أن إنشاء منطقة حرة سيُحدث نقلة نوعية"، وفقا لوسائل الإعلام.
وقال ويتكوف، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر "دافوس": "أعتقد أن الأمر بات محصوراً في قضية واحدة، وقد ناقشنا بالفعل خيارات متعددة لحلها، ما يعني أنها قابلة للحل".
وأضاف: "حان وقت إنهاء (الصراع الروسي الأوكراني)، وأعتقد أننا قادرون على ذلك".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.