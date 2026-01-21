https://sarabic.ae/20260121/أوربان-سأوقع-على-وثيقة-انضمام-هنغاريا-لمجلس-السلام-غدا-1109487917.html
أوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا
أوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى "دافوس" غدا الخميس، كما سيوقع على... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T18:31+0000
2026-01-21T18:31+0000
2026-01-21T18:31+0000
فيكتور أوربان
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان في رسالة مصورة: "نحتاج أن نكون في دافوس صباح الخميس، بأحذيتنا المصقولة وبنطلوناتنا المكوية، للقاء الرئيس ترامب وتوقيع انضمامنا لمعاهدة السلام نيابة عن هنغاريا. وقد مُنحتُ التفويض لتوقيع هذه الوثيقة في اجتماع الحكومة اليوم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
https://sarabic.ae/20260121/8-دول-عربية-وإسلامية-ترحب-بدعوة-ترامب-للانضمام-لـمجلس-السلام-الخاص-بغزة-1109485432.html
https://sarabic.ae/20260121/فرنسا-ميثاق-مجلس-السلام-في-غزة-يثير-مخاوف-بشأن-توافقه-مع-ميثاق-الأمم-المتحدة-1109460152.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فيكتور أوربان, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
فيكتور أوربان, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أوربان: سأوقع على وثيقة انضمام هنغاريا لمجلس السلام غدا
أعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى "دافوس" غدا الخميس، كما سيوقع على وثيقة انضمام بلاده لـ"مجلس السلام".
وقال أوربان في رسالة مصورة: "نحتاج أن نكون في دافوس صباح الخميس، بأحذيتنا المصقولة وبنطلوناتنا المكوية، للقاء الرئيس ترامب وتوقيع انضمامنا لمعاهدة السلام نيابة عن هنغاريا. وقد مُنحتُ التفويض لتوقيع هذه الوثيقة في اجتماع الحكومة اليوم".
وأضاف أنَّه بعد محادثاته مع ترامب سيتوجه مباشرة إلى بروكسل لحضور قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام
" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.