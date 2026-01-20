https://sarabic.ae/20260120/الإمارات-تقبل-الدعوة-الأمريكية-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109447077.html

الإمارات تقبل الدعوة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

الإمارات تقبل الدعوة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T17:20+0000

2026-01-20T17:20+0000

2026-01-20T17:20+0000

غزة

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإعلان جاء على لسان عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.وأوضح الوزير الإماراتي أن هذا القرار يعكس التزام بلاده بأهمية تنفيذ خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.وأشار عبد الله بن زايد إلى أن تلك الخطة الأمريكية تشكل أساسا لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددا ثقة الإمارات بقيادة ترامب والتزامه بتحقيق السلام العالمي، مستشهدا بالاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية كتجسيد عملي لهذا الالتزام.وأكد الوزير الإماراتي استعداد دولة الإمارات للإسهام الفعال في أعمال "مجلس السلام"، دعما للتعاون والسلام والاستقرار والازدهار للجميع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

https://sarabic.ae/20260120/رفض-مشاركة-قطر-وتركيا-هل-ينجح-نتنياهو-في-عرقلة-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109445642.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار