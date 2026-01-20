عربي
الإمارات تقبل الدعوة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
الإمارات تقبل الدعوة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T17:20+0000
2026-01-20T17:20+0000
غزة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإعلان جاء على لسان عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.وأوضح الوزير الإماراتي أن هذا القرار يعكس التزام بلاده بأهمية تنفيذ خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.وأشار عبد الله بن زايد إلى أن تلك الخطة الأمريكية تشكل أساسا لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددا ثقة الإمارات بقيادة ترامب والتزامه بتحقيق السلام العالمي، مستشهدا بالاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية كتجسيد عملي لهذا الالتزام.وأكد الوزير الإماراتي استعداد دولة الإمارات للإسهام الفعال في أعمال "مجلس السلام"، دعما للتعاون والسلام والاستقرار والازدهار للجميع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإعلان جاء على لسان عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وأوضح الوزير الإماراتي أن هذا القرار يعكس التزام بلاده بأهمية تنفيذ خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
رفض مشاركة قطر وتركيا.. هل ينجح نتنياهو في عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
16:56 GMT
وأشار عبد الله بن زايد إلى أن تلك الخطة الأمريكية تشكل أساسا لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددا ثقة الإمارات بقيادة ترامب والتزامه بتحقيق السلام العالمي، مستشهدا بالاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية كتجسيد عملي لهذا الالتزام.
وأكد الوزير الإماراتي استعداد دولة الإمارات للإسهام الفعال في أعمال "مجلس السلام"، دعما للتعاون والسلام والاستقرار والازدهار للجميع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
