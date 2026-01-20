https://sarabic.ae/20260120/ترامب-يؤكد-دعوة-بوتين-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109414778.html
ترامب يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدعو للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، في إطار مبادرته المطروحة على هامش منتدى "دافوس"،...
ترامب يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدعو للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، في إطار مبادرته المطروحة على هامش منتدى "دافوس"، مؤكدًا أن "المجلس مفتوح أمام القوى المؤثرة دوليًا".
وقلّل ترامب، من موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حال قرر عدم الانضمام إلى المجلس، قائلًا إن "لا أحد يهتم برفضه"، مضيفًا أن ماكرون "سيكون خارج قصر الرئاسة قريبًا"، على حد تعبيره.
كما أكد ترامب أنه لا يهتم بالحصول على جائزة نوبل للسلام، ولا بالتعليقات الصادرة من النرويج بشأن عدم سيطرتها على لجنة الجائزة، معتبرًا أن ذلك "غير ذي صلة".
وفي ملف غرينلاند، شدد الرئيس الأمريكي على أن "الدنمارك غير قادرة على حماية الجزيرة"، مضيفًا أن "لا أحد يستطيع حمايتها"، ومؤكدًا أن "غرينلاند ذات أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة".
وأشار ترامب إلى أن ما سيجري خلال منتدى "دافوس"، سيكون "جديرًا بالاهتمام"، كاشفًا عن عزمه مناقشة ملف غرينلاند مع عدد من القادة الدوليين على هامش المنتدى.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".
وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا.
وضم المجلس
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.