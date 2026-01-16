https://sarabic.ae/20260116/البيت-الأبيض-يعلن-تشكيل-مجلس-السلام-لغزة-وتعيين-قائد-لقوة-الاستقرار-1109323757.html

البيت الأبيض يعلن أعضاء "مجلس السلام" في قطاع غزة برئاسة ترامب

البيت الأبيض يعلن أعضاء "مجلس السلام" في قطاع غزة برئاسة ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أسماء أعضاء "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يضم شخصيات مثل وزير...

وجاء في بيان البيت الأبيض: "ستتولى قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث، وهو شخصية تكنوقراطية تحظى باحترام واسع، حيث سيشرف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة، إلى جانب وضع الأسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية. ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي، كما يُعرف بقيادته البراغماتية وفهمه الدقيق للواقع المؤسسي في غزة".وأشار البيان إلى أنه "تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية. وقد تم تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم: ماركو روبيو، وزير الخارجية، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والسير توني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل"، لافتا إلى أنه تم تعيين اللواء غاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وآرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام، ونيكولاي ملادينوف، العضو في المجلس التنفيذي لإدارة غزة، في منصب الممثل السامي للقطاع.وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.

