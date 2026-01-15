https://sarabic.ae/20260115/ترامب-يعلن-عن-تشكيل-مجلس-السلام-في-غزة-1109289348.html

ترامب يعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

ترامب يعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا".وأضاف: "أؤكد لكم أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي زمان ومكان".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مستقبل تنفيذ "خطة السلام"، التي طرحها ترامب بشأن النزاع في قطاع غزة، لا يزال موضع تساؤل، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حول انتهاك شروط هذه المبادرة.

ترامب, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل