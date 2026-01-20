عربي
دعوة ترامب لتوقيع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس تثير مخاوف دولية من صبغة أحادية
أعلن البيت الأبيض عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع ميثاق مجلس السلام خلال فعاليات منتدى دافوس المقررة الخميس المقبل.
وأفادت التقاري، بأن "الدعوة شملت نحو ستين دولة، إلا أن بعض الدول مثل فرنسا أعربت عن قلقها من احتمال أن يتجاوز المجلس دوره بشأن قضية غزة، وما قد يشكله من تقويض لدور الأمم المتحدة في المنطقة".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، أن عددًا من الدول الغربية يسعى لتعديل بنود الميثاق لضمان تنسيق رد موحد حول غزة، محذرة من أن الصيغة الأمريكية قد تمنح ترامب صلاحيات واسعة، ما يجعل المجلس أشبه بـ"أمم متحدة مصغرة" تحت هيمنة أمريكية، دون وجود توازن دولي كامل.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.
وأعلن ترامب، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا.
وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
