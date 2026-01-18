إسرائيل تتهم كوشنر بمسؤولية ما يحدث في غزة: إنه ينتقم منا

عربي
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/إسرائيل-تتهم-كوشنر-بمسؤولية-ما-يحدث-في-غزة-إنه-ينتقم-منا--1109375752.html
إسرائيل تتهم كوشنر بمسؤولية ما يحدث في غزة: إنه ينتقم منا
إسرائيل تتهم كوشنر بمسؤولية ما يحدث في غزة: إنه ينتقم منا
سبوتنيك عربي
عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء أحزاب الائتلاف لمناقشة الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T19:45+0000
2026-01-18T19:45+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/29/1033302908_0:0:5177:2913_1920x0_80_0_0_79fd254a61e7d3c714895905201de730.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن الحاضرين وجهوا أصابع الاتهام نحو صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، معتبرين أنه المسؤول عن تشكيل هيئة المجلس الإداري التي تضم ممثلين من قطر وتركيا، وهما الدولتان اللتان تعارضهما إسرائيل بشدة.وأوضح أن بعض الحضور في الاجتماع قد وصف كوشنر بأنه "ينتقم" من إسرائيل عبر تشكيل هذا المجلس الإداري ردا على الرفض الإسرائيلي لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر. وأفاد الموقع بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر وجيد مع الإدارة الأمريكية، حيث تعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بمثابة أشخاص يتبنون رؤية متطابقة مع الحكومة الإسرائيلية في كافة المجريات، وذلك على عكس جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي يرى الأمور بطريقة مختلفة. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة قد بدأ عملها برئاسة المفوض العام علي شعث، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام الأمريكية، موضحة أنها ستتولى المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة.وقالت اللجنة في بيان: "اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة المفوض العام علي شعث".وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت "اجتماعها الافتتاحي في القاهرة بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2026. وقد أعلن هذا الاجتماع رسميا تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها".وقد أعلن اليوم الأحد، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، بدء عمل اللجنة رسمياً عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفاً تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يومالجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار". وحذر من ضرورة التزام "حماس" الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.
https://sarabic.ae/20260117/مكتب-نتنياهو-إعلان-تشكيل-اللجنة-التنفيذية-لإدارة-غزة-لم-يتم-بالتنسيق-مع-إسرائيل-ويتعارض-مع-سياستها-1109344168.html
https://sarabic.ae/20260118/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يدعو-إلى-تمكين-اللجنة-الإدارية-الانتقالية-في-قطاع-غزة-من-فتح-المعابر-1109366592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/29/1033302908_0:0:4477:3358_1920x0_80_0_0_8351de8a9b0e73104c3c443e8ff32d88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

إسرائيل تتهم كوشنر بمسؤولية ما يحدث في غزة: إنه ينتقم منا

19:45 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Susan Walshجاريد كوشنر
جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء أحزاب الائتلاف لمناقشة الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن الحاضرين وجهوا أصابع الاتهام نحو صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، معتبرين أنه المسؤول عن تشكيل هيئة المجلس الإداري التي تضم ممثلين من قطر وتركيا، وهما الدولتان اللتان تعارضهما إسرائيل بشدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مكتب نتنياهو: إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها
أمس, 17:10 GMT
وأوضح أن بعض الحضور في الاجتماع قد وصف كوشنر بأنه "ينتقم" من إسرائيل عبر تشكيل هذا المجلس الإداري ردا على الرفض الإسرائيلي لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأفاد الموقع بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر وجيد مع الإدارة الأمريكية، حيث تعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بمثابة أشخاص يتبنون رؤية متطابقة مع الحكومة الإسرائيلية في كافة المجريات، وذلك على عكس جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي يرى الأمور بطريقة مختلفة.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة قد بدأ عملها برئاسة المفوض العام علي شعث، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام الأمريكية، موضحة أنها ستتولى المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان: "اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة المفوض العام علي شعث".
وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت "اجتماعها الافتتاحي في القاهرة بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2026. وقد أعلن هذا الاجتماع رسميا تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها".
وقد أعلن اليوم الأحد، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، بدء عمل اللجنة رسمياً عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفاً تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.
اللجنة الوطنية لإدارة غزة تكنوقراط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى تمكين اللجنة الإدارية الانتقالية في قطاع غزة من فتح المعابر
14:23 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يومالجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار". وحذر من ضرورة التزام "حماس" الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала