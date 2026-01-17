رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/رئيس-اللجنة-الفلسطينية-لإدارة-غزة-اختيار-القاهرة-للإعلان-عن-اللجنة-رسالة-تقدير-لدور-مصر-التاريخي--1109350809.html
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اختيار القاهرة للإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة جاء مقصوداً، تعبيراً عن عمق الدور المصري... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T21:31+0000
2026-01-17T21:31+0000
غزة
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_0:95:1456:914_1920x0_80_0_0_46c517ce0932bd56e4d5db0cc28c19f4.jpg
وأكد شعث، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن الإعلان من القاهرة يهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، موجهاً رسالة إلى الفلسطينيين قال فيها إن صمودهم كان الأساس الحقيقي لتشكيل اللجنة وبدء عملها. ووجه رئيس اللجنة الشكر لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الجهود المصرية الكبيرة والمستمرة على المستويين الإنساني والسياسي. وشدد شعث على أن اللجنة فلسطينية فنية بامتياز، اختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لتحقيق حياة كريمة في أسرع وقت، مؤكداً حرصها على عدم عودة الحروب إلى قطاع غزة أو إلى المنطقة العربية. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتواصل مع اللجنة لتوفير الدعم اللازم لمرحلة الإغاثة، تمهيداً للانتقال إلى التعافي وإعادة تدوير الركام واستخدامه في إعادة الإعمار، موضحاً أن هذه المرحلة ستوفر فرص عمل واسعة. وأوضح أن اللجنة تدرس إخراج نحو 20 ألف جريح، مدرجة أسماؤهم على كشوف منظمة الصحة العالمية، من القطاع لتلقي العلاج. كما أكد أن إعادة دمج أطفال غزة في العملية التعليمية تأتي في صدارة أولويات اللجنة، بعد ما وصفه بحرمانهم من التعليم لعامين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إعادة البسمة إلى وجوه الأطفال وإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع.ووصف اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة بأنه خطوة مهمة، موجهاً الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس على احتضان اللجنة وتقديم الدعم المتواصل لها. واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية والتخفيف من آثار العدوان الطويل على سكان القطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260117/رابطة-العالم-الإسلامي-السلطة-الوطنية-الفلسطينية-يجب-أن-تتولى-مسؤولياتها-في-قطاع-غزة-1109347600.html
https://sarabic.ae/20260117/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نتطلع-لبدء-المرحلة-الثانية-وانسحاب-الاحتلال-من-غزة-1109346068.html
https://sarabic.ae/20260117/مكتب-نتنياهو-إعلان-تشكيل-اللجنة-التنفيذية-لإدارة-غزة-لم-يتم-بالتنسيق-مع-إسرائيل-ويتعارض-مع-سياستها-1109344168.html
https://sarabic.ae/20260117/الأونروا-يجب-السماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-بحرية-ودون-قيود-1109343606.html
https://sarabic.ae/20260117/رئيس-المخابرات-المصرية-يؤكد-حرص-مصر-على-نجاح-عمل-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-قطاع-غزة-1109338493.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_77:0:1370:970_1920x0_80_0_0_58524ca6d9e75033fd3944fe93882060.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي

21:31 GMT 17.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
كشف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اختيار القاهرة للإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة جاء مقصوداً، تعبيراً عن عمق الدور المصري التاريخي.
وأكد شعث، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن الإعلان من القاهرة يهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، موجهاً رسالة إلى الفلسطينيين قال فيها إن صمودهم كان الأساس الحقيقي لتشكيل اللجنة وبدء عملها.
محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رابطة العالم الإسلامي: السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة
19:06 GMT
ووجه رئيس اللجنة الشكر لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الجهود المصرية الكبيرة والمستمرة على المستويين الإنساني والسياسي.
وأوضح أن المساعدات المصرية في مجالات الغذاء والدواء والخدمات الأساسية أسهمت بشكل ملموس في تخفيف معاناة المدنيين، معتبراً أن الدور المصري يشكل ركيزة أساسية في دعم الشعب الفلسطيني في أصعب الظروف.
وشدد شعث على أن اللجنة فلسطينية فنية بامتياز، اختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لتحقيق حياة كريمة في أسرع وقت، مؤكداً حرصها على عدم عودة الحروب إلى قطاع غزة أو إلى المنطقة العربية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطته - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتطلع لبدء المرحلة الثانية وانسحاب الاحتلال من غزة
18:05 GMT
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتواصل مع اللجنة لتوفير الدعم اللازم لمرحلة الإغاثة، تمهيداً للانتقال إلى التعافي وإعادة تدوير الركام واستخدامه في إعادة الإعمار، موضحاً أن هذه المرحلة ستوفر فرص عمل واسعة.
كما لفت إلى وجود فرص تشغيل فورية، داعياً شركات المقاولات والقطاع الخاص للمشاركة في أعمال إزالة الركام، ومشيراً إلى خطة لإدخال بيوت مسبقة الصنع عبر معبر رفح، الذي يمثل فتحه من الجانبين أولوية للجنة.
وأوضح أن اللجنة تدرس إخراج نحو 20 ألف جريح، مدرجة أسماؤهم على كشوف منظمة الصحة العالمية، من القطاع لتلقي العلاج.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مكتب نتنياهو: إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها
17:10 GMT
كما أكد أن إعادة دمج أطفال غزة في العملية التعليمية تأتي في صدارة أولويات اللجنة، بعد ما وصفه بحرمانهم من التعليم لعامين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إعادة البسمة إلى وجوه الأطفال وإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع.
وثمّن شعث دعم الدول الوسيطة والداعمة، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية، معتبراً هذا الدعم عنصراً أساسياً لاستمرار عمل اللجنة وتحقيق أهدافها.
ووصف اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة بأنه خطوة مهمة، موجهاً الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس على احتضان اللجنة وتقديم الدعم المتواصل لها.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود
16:22 GMT
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية والتخفيف من آثار العدوان الطويل على سكان القطاع.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رئيس المخابرات المصرية يؤكد حرص مصر على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
14:04 GMT
ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.
ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала