https://sarabic.ae/20260117/رئيس-اللجنة-الفلسطينية-لإدارة-غزة-اختيار-القاهرة-للإعلان-عن-اللجنة-رسالة-تقدير-لدور-مصر-التاريخي--1109350809.html

رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي

رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي

سبوتنيك عربي

كشف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اختيار القاهرة للإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة جاء مقصوداً، تعبيراً عن عمق الدور المصري... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T21:31+0000

2026-01-17T21:31+0000

2026-01-17T21:31+0000

غزة

أخبار مصر الآن

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_0:95:1456:914_1920x0_80_0_0_46c517ce0932bd56e4d5db0cc28c19f4.jpg

وأكد شعث، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن الإعلان من القاهرة يهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، موجهاً رسالة إلى الفلسطينيين قال فيها إن صمودهم كان الأساس الحقيقي لتشكيل اللجنة وبدء عملها. ووجه رئيس اللجنة الشكر لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الجهود المصرية الكبيرة والمستمرة على المستويين الإنساني والسياسي. وشدد شعث على أن اللجنة فلسطينية فنية بامتياز، اختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لتحقيق حياة كريمة في أسرع وقت، مؤكداً حرصها على عدم عودة الحروب إلى قطاع غزة أو إلى المنطقة العربية. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتواصل مع اللجنة لتوفير الدعم اللازم لمرحلة الإغاثة، تمهيداً للانتقال إلى التعافي وإعادة تدوير الركام واستخدامه في إعادة الإعمار، موضحاً أن هذه المرحلة ستوفر فرص عمل واسعة. وأوضح أن اللجنة تدرس إخراج نحو 20 ألف جريح، مدرجة أسماؤهم على كشوف منظمة الصحة العالمية، من القطاع لتلقي العلاج. كما أكد أن إعادة دمج أطفال غزة في العملية التعليمية تأتي في صدارة أولويات اللجنة، بعد ما وصفه بحرمانهم من التعليم لعامين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إعادة البسمة إلى وجوه الأطفال وإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع.ووصف اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة بأنه خطوة مهمة، موجهاً الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس على احتضان اللجنة وتقديم الدعم المتواصل لها. واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية والتخفيف من آثار العدوان الطويل على سكان القطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260117/رابطة-العالم-الإسلامي-السلطة-الوطنية-الفلسطينية-يجب-أن-تتولى-مسؤولياتها-في-قطاع-غزة-1109347600.html

https://sarabic.ae/20260117/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نتطلع-لبدء-المرحلة-الثانية-وانسحاب-الاحتلال-من-غزة-1109346068.html

https://sarabic.ae/20260117/مكتب-نتنياهو-إعلان-تشكيل-اللجنة-التنفيذية-لإدارة-غزة-لم-يتم-بالتنسيق-مع-إسرائيل-ويتعارض-مع-سياستها-1109344168.html

https://sarabic.ae/20260117/الأونروا-يجب-السماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-بحرية-ودون-قيود-1109343606.html

https://sarabic.ae/20260117/رئيس-المخابرات-المصرية-يؤكد-حرص-مصر-على-نجاح-عمل-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-قطاع-غزة-1109338493.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية