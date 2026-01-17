https://sarabic.ae/20260117/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نتطلع-لبدء-المرحلة-الثانية-وانسحاب-الاحتلال-من-غزة-1109346068.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتطلع لبدء المرحلة الثانية وانسحاب الاحتلال من غزة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف: إن "تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة جاء بتوافق مع القيادة في مصر لمتابعة القضايا الحياتية... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T18:05+0000

2026-01-17T18:05+0000

2026-01-17T18:05+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109346243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fb86f2965921a2abc965f34f36e31e9.jpg

وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه اللجنة يجب أن تضمن ممارسة المهام في إطار الشرعية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير وذراعها السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن كافة أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ووقف الخروقات اليومية في غزة.وأوضح أن المهام الرئيسية للجنة تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات خاصة في ظل المنخفضات الجوية التي أودت بحياة الأطفال والكبار وتسببت في كارثة إنسانية مضاعفة.وشدد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانبين لضمان دخول المساعدات وخروج المرضى وعودة العالقين، ورفض أي مقترح لفتحه في اتجاه واحد فقط.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس هي أراضي فلسطينية موحدة، تقع تحت الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأضاف أن هناك تطلع لجدية دولية في حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد وحدة القرار ورفض كافة محاولات الاحتلال لتقسيم قطاع غزة، مبينا أن هذا الموقف محل اتفاق مع مصر والدول الأخرى.ولفت إلى أهمية البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خلال فتح المعابر وتدفق الإمدادات والبدء في عمليات إعادة الإعمار الشاملة.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.وبحسب الترتيبات المعلنة، سيُكلَّف الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بتمثيل المجلس التنفيذي والإشراف على التفاصيل اليومية المرتبطة بإدارة شؤون غزة.في المقابل، ستتولى لجنة فلسطينية محلية إدارة القطاع، برئاسة علي شعث، وهو مهندس ومسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مدني وإداري على المرحلة المقبلة.

