ترامب يدعو أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى المشاركة في "مجلس السلام". 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "ترامب دعا أردوغان إلى المشاركة كعضو مؤسس في مجلس السلام المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة"، حسب وكالة "الأناضول".وأعلن البيت الأبيض، فجر اليوم السبت، أسماء أعضاء "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يضم شخصيات مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.وجاء في بيان البيت الأبيض: "ستتولى قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث، وهو شخصية تكنوقراطية تحظى باحترام واسع، حيث سيشرف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة، إلى جانب وضع الأسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية. ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي، كما يُعرف بقيادته البراغماتية وفهمه الدقيق للواقع المؤسسي في غزة".وأشار البيان إلى أنه "تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية. وقد تم تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم: ماركو روبيو، وزير الخارجية، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والسير توني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل"، لافتا إلى أنه تم تعيين اللواء غاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وآرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام، ونيكولاي ملادينوف، العضو في المجلس التنفيذي لإدارة غزة، في منصب الممثل السامي للقطاع.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.

